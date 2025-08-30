Scuola Basket Arezzo, la composizione dello staff tecnico della prima squadra

Arezzo, 30 agosto 2025 – La composizione dello staff tecnico della prima squadra della Scuola Basket Arezzo Tra conferme e nuovi ingressi tutti i collaboratori di coach Fioravanti

E' in pieno svolgimento la preparazione della prima squadra della Scuola Basket Arezzo in vista dell'inizio del campionato previsto per Domenica 28 Settembre al Palasport Estra contro Lucca. Lo staff tecnico sta lavorando da lunedì 18 Agosto, a fianco di coach Fioravanti sono stati confermati l'assistente Stefano Liberto ed il Fisioterapista Dr. Simone Marraccini che sono delle vere e proprie istituzioni della Scuola Basket Arezzo facendone parte fin dalla nascita. Collaboratori tecnici sono Jonata Chimenti e Giacomo Fracassi che mettono la loro esperienza a disposizione della squadra, con il nuovo arrivato Niccolò Baielli che si occuperà dei video di supporto alla preparazione delle partite. Nelle prime sedute di allenamento un prezioso aiuto è arrivato anche dal nuovo preparatore atletico del Settore Giovanile Andrea Donatacci. L'aspetto dirigenziale è poi affidato agli accompagnatori Federico Fracassi e Ruggero Carotti e dall'Addetto agli Arbitri Tommaso Cassi. Uno staff completo e coeso con l'obiettivo di far rendere al meglio ogni singolo giocatore e la squadra che tra qualche giorno scenderà in campo per la prima amichevole stagionale programmata Sabato 30 Agosto al Palasport Estra contro la Mens Sana Siena. Di seguito i componenti dello staff amaranto: Capo Allenatore: Alessio Fioravanti Primo Assistente: Stefano Liberto Collaboratori Tecnici: Jonata Chimenti e Gicaomo Fracassi Match Analyst: Niccolò Baielli Accompagnatori: Federico Fracassi e Ruggero Carotti Addetto Arbitri: Tommaso Cassi