Arezzo, 27 agosto 2025 – Terzo titolo regionale in tre anni per Leonardo Mondò della Scuderia Pan. Il giovane cavaliere aretino, nato nel 2015, ha messo a segno il “triplete” nella categoria A del campionato toscano di Endurance che ha visto i partecipanti impegnati su pony lungo percorsi di tre chilometri in aperta campagna. Il successo è stato ufficializzato all'indomani della terza e ultima prova stagionale a Marina di Pisa dove Mondò era riuscito a tagliare il traguardo al primo posto ea totalizzare ben duecento punti complessivi con cui ha consolidato il primato nella classifica generale della manifestazione davanti a coetanei di tutta la regione.

Il portacolori del team di Molinelli, già medaglia d'oro alle Ponyadi 2024 con la maglia della Toscana, ha raggiunto i tre successi con pony sempre diversi e, dopo essere stato in sella nel 2023 a Golia e nel 2024 a Stellina, nel 2025 si è laureato nuovamente campione con una cavalla dalla storia particolare: Atena. Questa pony è cresciuta in pascoli con cavalli più grandi e, di conseguenza, spesso non è riuscita a trovare il pasto adeguato a una sana e corretta crescita, così la scorsa estate è stata sviluppata dalla Scuderia Pan che ha orientato le proprie attenzioni soprattutto nel ritrovare la forma fisica e il benessere attraverso un giusto regime alimentare. Successivamente è cominciata la vera preparazione e propria fisica insieme a Mondò con cui, gara dopo gara, è stato consolidato un rapporto che è rapidamente passato dalla titubanza iniziale di Atena fino alla piena fiducia che ha trovato coronamento proprio nel finale del campionato Endurance, conseguendo così il necessario entusiasmo e le necessarie motivazioni in vista dei Campionati Italiani ai Pratoni del Vivaro a Roma al via da giovedì 4 settembre. La regionale di Marina di Pisa ha regalato ulteriori soddisfazioni alla Scuderia Pan in virtù del secondo manifestazione posto di Riccardo Bonandini Caloni in sella a Pippo e del terzo posto nella classifica finale a squadre.