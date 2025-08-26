Conto alla rovescia per la 52^ Scalata al Castello di mercoledì sera 27 Agosto

Arezzo, 26 agosto 2025 – Alla 52^ Scalata al Castello di mercoledì sera 27 Agosto organizzata dall'UP Policiano Arezzo Atletica arriva un big mondiale della pista e corsa su strada si è avverato ieri sera con la conferma che al via ci sarà anche Haile Telahun Bekele atleta etiope classe 1999 , del team Demadonna. Bekele quest'anno ha corso i 10.000 mt in pista in 26'52”79 nono tempo della lista mondiale del 2025 e proprio in questo 2025 ha corso in 27'13 i 10 km su strada, essendo il record della Scalata di 27'50” sulla carta possibile che possa essere migliorato.

Bekele vanta oltre ad un curriculum soprattutto nei 5000 mt in pista di valore assoluto con un personale di 12'42"70 nono tempo mondiale alltime, anche numerosi successi in Italia come il Cross del Campaccio 2025, la Corrida di S.Geminiano , la San Silvestro di Bolzano, il Giro al Sas di Trento. Ha corso ben 18 volte sotto gli 8 minuti i 3000 mt di cui 5 volte Indoor, ben 11 volte sotto i 13 minuti nei 5000 mt, vanta anche un ottimo 13'03” nei 5 km su strada, insomma signori lo spettacolo ad Arezzo è assicurato e sicuramente sarà un forte stimolo anche per tutti i suoi avversari. Per il resto tutti confermati i Top Runner uomini e donne che partiranno insieme per 6 giri le donne e 12 gli uomini con pettorali ovviamente di diverso colore , a Bekele essendo l'ultimo iscritto gli è stato assegnato il pettorale numero 30 ma sarà presentato per ultimo. Arrivederci quindi a domani sera con inizio gare dalle 19,40 con i 10 km Amatori, poi alle 20,40 le gare giovanili, alle 21,00 uno spettacolo musicale e alle 21,30 dopo la presentazione di tutti i Top Runner il via alla Scalata in circuito.