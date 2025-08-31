Arezzo, 31 agosto 2025 – Otto giornate di corsi gratuiti di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto
L'iniziativa, promossa da Sport Service e Chimera Nuoto, sarà tra lunedì 1 e giovedì 11 settembre
Tra le discipline proposte rientrano Acqua Gym, Gym Bike, Acqua Circuit, Funzionale e AcquaAlta
Acqua Gym, Gym Bike, Acqua Circuit, Ginnastica Funzionale e AcquAlta : il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita otto giornate di lezioni gratuite per conoscere e provare le discipline del fitness in acqua. L'iniziativa, promossa dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto, è in programma tra lunedì 1 e giovedì 11 settembre con la volontà di accompagnare uomini e donne a partire dai sedici anni di età a scoprire i benefici dell'attività fisica in piscina per benessere, tonicità muscolare e socialità. Il programma prevede ben venticinque lezioni della durata di quaranta minuti diversificate per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati, con un'attività in gruppo, un ritmo di musica e adatto a tutti i livelli di preparazione che contribuiscono anche a sviluppare serenità e sicurezza nelle acque.
Tra le proposte maggiormente consolidate al Palazzetto del Nuoto rientrano la Gym Bike con le biciclette acquatiche e l'Acqua Circuit con un circuito tra più postazioni in cui provare diversificati esercizi tra ginnastica a corpo libero e utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici. Il programma dei corsi gratuiti di fitness in acqua comprenderà anche la Ginnastica Funzionale finalizzata ad allenare le fasce muscolari e l'AcquaAlta con cinture e piccoli attrezzi in galleggiamento, mentre una proposta specifica sarà rivolta alle gestanti con la ginnastica pre e post partum con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni. Queste discipline portano numerosi benefici al corpo e alla mente perché rinforzano il sistema muscolare, stimolano il ritmo respiratorio, la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, rinforzano il cuore, migliorano la coordinazione, la mobilità e il recupero anche in caso di traumi, infortuni e incidenti. Per conoscere il programma delle lezioni e per ottenere le informazioni per iscriversi è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera”.