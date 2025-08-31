Arezzo, 31 agosto 2025 – Otto giornate di corsi gratuiti di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto

L'iniziativa, promossa da Sport Service e Chimera Nuoto, sarà tra lunedì 1 e giovedì 11 settembre

Tra le discipline proposte rientrano Acqua Gym, Gym Bike, Acqua Circuit, Funzionale e AcquaAlta

Acqua Gym, Gym Bike, Acqua Circuit, Ginnastica Funzionale e AcquAlta : il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita otto giornate di lezioni gratuite per conoscere e provare le discipline del fitness in acqua. L'iniziativa, promossa dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto, è in programma tra lunedì 1 e giovedì 11 settembre con la volontà di accompagnare uomini e donne a partire dai sedici anni di età a scoprire i benefici dell'attività fisica in piscina per benessere, tonicità muscolare e socialità. Il programma prevede ben venticinque lezioni della durata di quaranta minuti diversificate per intensità, altezza delle vasche, parti del corpo stimolate, tipologia degli esercizi e attrezzi utilizzati, con un'attività in gruppo, un ritmo di musica e adatto a tutti i livelli di preparazione che contribuiscono anche a sviluppare serenità e sicurezza nelle acque.