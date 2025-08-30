Arezzo, 30 agosto 2025 – Il Valtiberina Tennis & Sports raddoppia gli open day . La nuova stagione della scuola tennis del circolo di Sansepolcro sarà aperta da due settimane di allenamenti gratuiti per bambini e bambine a partire dai quattro anni di età in cui sarà possibile avvicinarsi allo sport, vivere i primi colpi con la racchetta e conoscere gli istruttori. Le lezioni di prova, in programma tra lunedì 1 settembre e venerdì 12 settembre, verranno ospitate dal PalaPiccini in via Saragat che è un punto di riferimento in Valtiberina per insegnamento, promozione e sviluppo di questa disciplina, con più campi da gioco con diverse superfici e con coperture pressostatiche per garantire lo svolgimento dell'attività in ogni periodo dell'anno.

La scelta del Valtiberina Tennis è stata di anticipare l'avvio degli open day di una settimana rispetto alla data precedentemente fissata per lunedì 8 settembre con l'obiettivo di assecondare le molteplici richieste arrivate nel corso dell'estate da famiglie della vallata. L'organizzazione della scuola tennis, in quest'ottica, è stata ulteriormente migliorata dalla dirigenza del circolo guidata dal presidente Carmelo Gambacorta in sinergia con il Tennis Giotto di Arezzo e ha trovato il proprio fulcro soprattutto nel consolidamento dello staff di maestri federali e preparatori atletici per assicurare percorsi formativi adeguati alle diverse fasce d'età. Il gruppo di tecnici sarà coordinato dal Maestro Nazionale Clemente Monaco e farà poi affidamento su competenze ed esperienze di Ettore Boriosi, Veronica Forni e Michela Metozzi che accoglieranno gli aspiranti tennisti e le aspiranti tenniste negli open day per proporre attività ed esercizi all'insegna di gioco e divertimento. La scuola tennis sarà infatti finalizzata, fin dalla settimana di prova, un percorso progressivo dove la tecnica viene abbinata a un armonioso sviluppo fisico e motorio, in un ambiente che valorizza la socializzazione e la crescita senza pressioni agonistiche. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il 375/63.09.342.