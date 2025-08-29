Arezzo, 29 agosto 2025 – Sabato al Palasport Estra prima amichevole per la Scuola Basket Arezzo Ingresso libero per la sfida contro la Mens Sana Siena programmata alle 18

Prima uscita stagionale per la Scuola Basket Arezzo che sabato 30 agosto alle ore 18 al Palasport Estra ospiterà la Mens Sana Siena che sarà avversaria degli amaranto anche in campionato. Alla fine della seconda settimana di lavoro gli amaranto di coach Fioravanti giocheranno la prima delle cinque amichevoli di preparazione che serviranno allo staff tecnico amaranto per testare la squadra, l'inserimento di tante nuove pedine necessita infatti di un periodo di rodaggio e queste partite serviranno proprio per testare l'intesa tra vecchi e nuovi giocatori. Per tutti gli sportivi amaranto sarà la prima occasione per poter vedere in campo i nuovi arrivati ​​in maglia Scuola Basket Arezzo contro un avversario decisamente rinforzato rispetto alla passata stagione che vorrà giocare un ruolo da protagonista in campionato, l'ingresso al Palasport Estra sarà gratuito.