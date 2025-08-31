Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa

Sport
31 ago 2025
REDAZIONE SPORT
  
  
  

L'ACF Arezzo ha completato la pre-campionato con un'amicavole in trasferta contro la formazione Primavera dell'AS Roma

La partita termina con il punteggio di 3-2

acf

acf

Arezzo, 31 agosto 2025 –  L'ACF Arezzo ha completato la pre-season con un'amicavole in trasferta contro la formazione Primavera dell'AS Roma .

La partita si sblocca poco dopo il fischio d'inizio, con il padrone di casa che si porta subito in vantaggio. Verso la mezz'ora di gioco, le città di Mister Benedetti trovano il pari. Corazzi ci prova dalla distanza e insacca per l'1-1. Nonostante i vari tentativi, gli amaranto non trovano il vantaggio, ma è di nuova la Roma a portarsi sul 2-1. Prima dell'intervallo, di nuovo pareggio. Vlassopoulou tira da fuori area e la palla scheggia la parte bassa della traversa, tornando in campo. Martino si butta sul pallone e segna il gol del momentaneo 2-2.

Nel corso della ripresa viene segnato un solo gol, quello delle padrone di casa che fissano il punteggio di 3-2.

