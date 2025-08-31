L'ACF Arezzo ha completato la pre-campionato con un'amicavole in trasferta contro la formazione Primavera dell'AS Roma

Arezzo, 31 agosto 2025 – L'ACF Arezzo ha completato la pre-season con un'amicavole in trasferta contro la formazione Primavera dell'AS Roma .

La partita si sblocca poco dopo il fischio d'inizio, con il padrone di casa che si porta subito in vantaggio. Verso la mezz'ora di gioco, le città di Mister Benedetti trovano il pari. Corazzi ci prova dalla distanza e insacca per l'1-1. Nonostante i vari tentativi, gli amaranto non trovano il vantaggio, ma è di nuova la Roma a portarsi sul 2-1. Prima dell'intervallo, di nuovo pareggio. Vlassopoulou tira da fuori area e la palla scheggia la parte bassa della traversa, tornando in campo. Martino si butta sul pallone e segna il gol del momentaneo 2-2.