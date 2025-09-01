Arezzo, 1 settembre 2025 – In Moto per uno Straccio di Pace: Sansepolcro accoglie la 15ª edizione del motoraduno solidale

Il prossimo 7 settembre 2025 Sansepolcro sarà tra le città protagoniste della 15ª edizione di “In Moto per uno Straccio di Pace”, l'ormai tradizionale motoraduno organizzato dal Guzzi Club Ravenna con la collaborazione di Avis Motorsport.

Un evento che unisce passione, amicizia e solidarietà, portando centinaia di motociclisti a percorrere insieme un itinerario che toccherà Ravenna, Sansepolcro, Assisi, Città di Castello e Cesena, sotto il segno della pace e della condivisione e che viene accolto nella Città di Piero dal Doc Ducati Sansepolcro.

Il corteo dei motociclisti farà tappa anche nella nostra città a partire dalle 9.00, percorrendo le vie del centro storico e sostando in Viale Diaz, offrendo così l'occasione di vivere un momento di grande suggestione e partecipazione collettiva. Lo “straccio di pace”, simbolo che accompagna da anni l'iniziativa, ricorda come i valori di fraternità e l'impegno civile possono viaggiare sulle due ruote e diffondersi lungo le strade che uniscono le comunità.

Una parte della quota di iscrizione sarà destinata al progetto “Tutti accedono alle cure” dell'Istituto Serafico di Assisi, a sostegno di bambini e ragazzi con disabilità complesse. Un gesto concreto che testimonia come il raduno sia, oltre che un momento di festa, un'occasione per fare del bene.