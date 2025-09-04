Acf, Giorgia Cardarelli, portiere della Primavera, convocata dalla CT Viviana Schiavi per il raduno della Nazionale Under 17

Arezzo, 4 settembre 2025 – ACF Arezzo comunica con orgoglio che Giorgia Cardarelli, portiere della formazione Primavera, è stata convocata dalla CT Viviana Schiavi per il raduno della Nazionale Under 17. Il ritrovo avrà luogo a Tirrenia dal 7 all'11 settembre 2025. Il nostro estremo difensore aveva già debuttato con la maglia azzurra di categoria il 13 settembre 2024, in occasione del Torneo di Calcio Femminile.

L'ACF Arezzo informa anche che la gara contro il Vicenza, valida per la prima giornata di campionato di Serie B Femminile, inizialmente in programma per domenica 7 settembre 2025, è stata anticipata a sabato 6 settembre 2025.