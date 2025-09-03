Arezzo, 3 settembre 2025 – Il Buitoni ospita la IV edizione del torneo “Il nostro calcio – Memorial Silvano Luzzi”

Dall'11 al 14 settembre torna la rassegna giovanile che unisce passione, storia e valorizzazione dei talenti locali

Si terrà da giovedì 11 a domenica 14 settembre allo Stadio Buitoni la IV edizione del torneo giovanile “Il nostro calcio – Memorial Silvano Luzzi”.

Un evento graditissimo che sta sempre più affermandosi come appuntamento fisso nel calendario settembrino riservato alla categoria Giovanissimi Sperimentali (2012) e che quest'anno vedrà la partecipazione di sei società, le cui formazioni si affronteranno nel girone E della serie D - Aquila Montevarchi 1902, Cannara, Foligno 1928, Sporting Club Trestina, Terranuova Traiana – oltre, ovviamente, alla squadra di casa, il Vivi Altotevere Sansepolcro.

Per i giovani atleti ci sarà poi l'opportunità di misurarsi con due fra le migliori realtà calcistiche della Toscana, Empoli e Arezzo, che prenderanno parte al torneo nella giornata conclusiva schierando i ragazzi del 2013.

Il programma prevede una prima fase a gironi nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12; le vincitrici dei due triangolari si incontreranno in semifinale domenica mattina (dalle ore 10.00) 14 settembre Arezzo ed Empoli, in attesa della finalina per il 3/4 posto alle 15.30 e della finalissima che avrà calcio d'inizio alle 16.30.

Memoria e identità sono da sempre i due pilastri su cui il Sansepolcro Calcio ha fondato e costruito la sua storia da quel lontano 1921, quando nacque l'Unione Sportiva Sansepolcro. Per questo siamo molto orgogliosi di organizzare la quarta edizione del torneo “Memorial Silvano Luzzi”.