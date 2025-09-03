Arezzo, 3 settembre 2025 – Cicloturismo e sport: il 7 settembre a Sansepolcro

la Gran Fondo degli Appennini

Torna l'appuntamento per appasionati di ciclismo organizzato dal Velo Club di Sansepolcro

Sansepolcro si prepara ad accogliere la Gran Fondo degli Appennini, in programma domenica 7 settembre 2025, una manifestazione ciclistica che porterà gli appassionati a pedalare tra i paesaggi unici della Valtiberina e dell'Appennino toscano.

La partenza è prevista da Sansepolcro, zona Santa Fiora (via Carlo Dragoni), con un percorso che attraverserà i territori dei comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Subbiano e Arezzo, prima di rientrare nuovamente a Sansepolcro.

Saranno disponibili due tracciati:

· Percorso Medio di 68 km, adatto a chi vuole godersi la bellezza del territorio in un'ottica più cicloturistica;

· Percorso Lungo di 98 km, pensato per i ciclisti più allenati e desiderosi di arrivare alla prova sulle salite appenniniche.

La Gran Fondo degli Appennini 2025 fa parte del circuito AICS Cicloturistica Centro Italia, un calendario di eventi che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio.

L'organizzazione è a cura del Velo Club Sansepolcro, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, la co-organizzazione di Aics, e con il prezioso supporto delle Frecce di Sansepolcro per la logistica e la sicurezza.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono attive online sul sito www.icron.it fino a venerdì 5 settembre. Sarà inoltre possibile iscriversi:

sabato 6 settembre dalle ore 15:00 alle 19:00 presso il Palazzetto dello Sport di Sansepolcro;

domenica 7 settembre, giorno della gara, a partire dalle 7:30 direttamente alla partenza.