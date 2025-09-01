Arezzo, 1 settebre 2025 – Serie B, al Palasport Estra si è giocata la prima amichevole della SBA Gli amaranto al confronto contro la Mens Sana Siena davanti ad un bel pubblico

Sabato è andata in scena la prima uscita stagionale della Scuola Basket Arezzo che davanti ad un numeroso pubblico si è confrontata con la Mens Sana Siena di coach Vecchi prossimo avversario degli amaranto in campionato. La SBA si è presentata a questo appuntamento senza Corradossi fermo precauzionalmente per un fastidio muscolare e con le gambe cariche da questa prima parte di preparazione. Note positive sono arrivate da un Cazzanti più avanti di condizione che ha fatto vedere le proprie qualità ai nuovi tifosi, con canestri da tre punti e rapidi contropiedi che hanno strappato i primi applausi del Palasport Estra e dalla buona prova di Samuele Marcantoni. Da segnalare l'esordio in prima squadra dei giovani Filippo Francesconi e Davide Marcantoni e la presenza di Matteo Tersillo aggregato agli amaranto per questa fase di preparazione. Nel secondo quarto stop per Rapini per un colpo fortuito che non gli ha permesso di rientrare in campo. La partita si è chiusa con il risultato di 93-81 per la Mens Sana Siena con il punteggio che veniva azzerato ogni fine quarto. Prossimo impegno per i ragazzi di coach Fioravanti sempre al Palasport Estra Venerdi 5 Settembre alle 19 contro USE Empoli.