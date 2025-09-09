Arezzo, 9 settembre 2025 – Neonati in vasca con il Baby Acquatic’s Day. Domenica 14 settembre torna uno degli appuntamenti più partecipati della programmazione del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, con una nuova edizione dell’evento gratuito rivolto alla fascia d’età da zero a quattro anni dove genitori e figli potranno trascorrere una mattinata insieme in piscina per scoprire i fondamenti del “baby-nuotare”. L’iniziativa, in programma tra le 9.30 e le 12.00, è promossa dalla Sport Service insieme alla Chimera Nuoto e propone un format consolidato da quasi vent’anni di lavoro con i più piccoli basato sui principi e sulla didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale.

Tecnici e istruttori accoglieranno le famiglie al Palazzetto del Nuoto e, dopo aver presentato le fasi preliminari all’accesso alla piscina, terranno una lezione della durata di mezz’ora in gruppi omogenei a seconda dell’età dei baby-nuotatori con percorsi per bambini da zero a ventiquattro mesi e percorsi per bambini tra i due e i quattro anni. Il Baby Acquatic’s Day si svolgerà con la presenza costante di un genitore al fianco del figlio per favorire un approccio sereno verso l’ambiente acquatico e per svolgere una comune e coinvolgente attività psicomotoria che porta benefici certificati alla crescita del neonato perché stimola la sicurezza, previene l’annegamento, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress. Il tutto, accompagnato dal costante sottofondo musicale e garantito dall’affiliazione della Chimera Nuoto alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”. La giornata del Baby Acquatic’s Day anticiperà la vera e propria partenza dei corsi prevista da lunedì 15 settembre; per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected]. «Il Baby Acquatic’s Day - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - è tra gli eventi più attesi e partecipati della stagione del Palazzetto del Nuoto, offrendo un’occasione speciale per trasmettere ai genitori l’importanza del rapporto precoce con l’acqua e i benefici che comporta nella crescita dei bambini. Da quasi vent’anni accompagniamo centinaia di famiglie in questo percorso, con un approccio che unisce gioco, sicurezza e affettività, preparando i più piccoli a vivere l’acqua con serenità e fiducia».