Acf, un pool di sponsor che testimoniano il forte legame tra il club e le eccellenze del territorio

Arezzo, 5 settembre 2025 – L'ACF Arezzo è entusiasta di annunciare le partnership che caratterizzeranno la stagione sportiva 2025/26, con un pool di sponsor che testimoniano il forte legame tra il club e le eccellenze del territorio. A guidare questa sinergia, il rinnovo delle collaborazioni con Unoaerre ed Estra, a cui si aggiunge la nuova collaborazione con Poliopposti.

La prima partnership vede protagonista il rinnovo della collaborazione con Unoaerre che continuerà ad essere uno dei Main Sponsor della Prima Squadra. La storica azienda orafa aretina, fondata nel 1926, rappresenta un'icona del Made in Italy nel mondo. Il logo di Unoaerre sarà ancora protagonista sulle maglie ufficiali, affiancando quello dell'altro Main Sponsor, Chimeragold, consolidando un legame che celebra la tradizione e l'impegno per la crescita del calcio femminile. La partnership simbolizza una visione condivisa: unire eccellenza artigianale e spirito sportivo per portare il nome di Arezzo a nuovi traguardi.

Si rinnova anche la collaborazione come Energy Partner con Estra SpA, una delle principali realtà italiane nel settore energetico. Il logo di Estra continuerà ad essere presente sulle maglie della Prima Squadra come Back Sponsor, testimonianza di una partnership basata su valori comuni come l'inclusione, la sostenibilità e la passione per il territorio. Estra, dinamica e proiettata al futuro come il calcio femminile, rafforza con la sua presenza il proprio ruolo di partner strategico, supportando non solo la squadra ma l'intero progetto sociale e sportivo dell'ACF Arezzo.