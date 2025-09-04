Arezzo, 4 settembre 2025 – Cinque pomeriggi in piscina dedicati al nuoto artistico

Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospita un corso gratuito dove bambine e ragazze dai sei ai quattordici anni, a partire da mercoledì 17 settembre, potranno arrivare alla prova in uno sport acquatico che combina nuoto, ginnastica e danza per arrivare a creare esercizi coreografici a tempo di musica. L'iniziativa è motivata dal doppio obiettivo di promuovere sul territorio il nuoto artistico, disciplina precedentemente conosciuta come nuoto sincronizzato, e di avvicinare nuovi atleti all'attività per sviluppare ulteriormente un movimento che trova il proprio fulcro nella partecipazione a varie competizioni regionali con la squadra della Chimera Nuoto.