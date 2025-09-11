Arezzo, 11 settembre 2025 – Il torneo “King of Clay” torna al Tennis Giotto

L'evento riunirà al circolo aretino alcuni dei più importanti campioni della storia del tennis italiano

Sabato 13 e domenica 14 settembre andrà in scena un torneo di doppio con ex professionisti e dilettanti

Il torneo “King of Clay” torna al Tennis Giotto. L'appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre quando il circolo aretino ospiterà la quinta edizione di una manifestazione unica nel suo genere che proporrà due giornate di incontri di doppio dove alcuni dei più importanti campioni della storia del tennis italiano condivideranno il campo con giocatori amatori di alto livello. L'evento riunirà tennisti che sono stati tra i primi cento al mondo o che hanno giocato con la nazionale in Coppa Davis, per una vera parata di stelle che vedrà la presenza, tra gli altri, di Daniele Bracciali, Potito Starace, Giorgio Galimberti, Stefano Pescosolido, Vincenzo Santopadre, Alessandro Motti, Thomas Fabbiano e Stefano Cobolli.