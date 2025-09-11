Arezzo, 11 settembre 2025 – Il torneo “King of Clay” torna al Tennis Giotto
L'evento riunirà al circolo aretino alcuni dei più importanti campioni della storia del tennis italiano
Sabato 13 e domenica 14 settembre andrà in scena un torneo di doppio con ex professionisti e dilettanti
Il torneo “King of Clay” torna al Tennis Giotto. L'appuntamento è fissato per sabato 13 e domenica 14 settembre quando il circolo aretino ospiterà la quinta edizione di una manifestazione unica nel suo genere che proporrà due giornate di incontri di doppio dove alcuni dei più importanti campioni della storia del tennis italiano condivideranno il campo con giocatori amatori di alto livello. L'evento riunirà tennisti che sono stati tra i primi cento al mondo o che hanno giocato con la nazionale in Coppa Davis, per una vera parata di stelle che vedrà la presenza, tra gli altri, di Daniele Bracciali, Potito Starace, Giorgio Galimberti, Stefano Pescosolido, Vincenzo Santopadre, Alessandro Motti, Thomas Fabbiano e Stefano Cobolli.
Il “King of Clay”, ideato e organizzato dallo stesso Bracciali, fa tappa ad Arezzo per il secondo anno consecutivo alla luce dei buoni risultati sportivi e sociali registrati nel 2024. La manifestazione prenderà il via alle 13.30 del 13 settembre con il ritrovo dei tennisti, con i sorteggi delle coppie e con la successiva presentazione delle squadre, poi alle 15.00 verranno aperti gli incontri con una formula in cui i tennisti amatori cambieranno sempre il partner al loro fianco tra i professionisti presenti. Al termine delle due giornate saranno resi noti i giocatori capaci di ottenere i migliori risultati che si sfideranno nella finalissima che anticiperà la cerimonia di premiazione fissata per le 13.30 del 14 settembre alla presenza dei partner che hanno contribuito all'evento quali Valmora, Unoaerre, Stefano Ricci e Tenuta Sette Ponti. Tutto questo, con una finalità solidale: parte del ricavato del “King of Clay” verrà infatti devoluto in beneficenza al servizio Scudo del Calcit. «Il “King of Clay” - commenta Bracciali, - non è solo un torneo, ma una vera e propria festa del tennis italiano in un clima di amicizia e condivisione dove saranno coinvolti anche i bambini della scuola tennis che possono scattare foto o raccogliere autografi di tanti campioni del passato».