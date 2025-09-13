Arezzo, 13 settembre 2025 – Governance a confronto: al via la stagione sportiva 2025/2026.

Domenica 14 settembre, la kemesse al CAS di Tortaia aprirà l'annata sportiva, svelando anche i gironi di campionato.

Si alza il sipario sulla nuova stagione sportiva

Arezzo, 12 settembre 2025- La nuova stagione sportiva è pronta a partire e si apre con il consueto evento che mette al centro il dialogo e la passione per il gioco. La UISP di Arezzo ha organizzato per domenica 14 settembre una giornata di incontro e dialogo dal titolo: “Governance a confronto: dibattito fra arbitri dirigenti e atleti di società”. Un'occasione imperdibile per tutte le ASD, che in questa nuova ss hanno confermato la fiducia al Comitato di Arezzo.

L'evento è un vero e proprio momento di dialogo, pensato per affrontare le dinamiche relazionali tra chi scende in campo e chi dirige, tra chi “lotta” e chi amministra. L'obiettivo principale è avviare un confronto costruttivo che possa migliorare la riuscita di ogni partita, dal calcio al basket, alla pallavolo.

L'appuntamento è al Centro Sociale CAS di Tortaia (Via V. Alfieri, 28), con apertura lavori alle ore 09:30. A moderare il dibattito saranno: Annalisa Saviozzi (responsabile formazione Uisp Toscana) e Leonardo Magi (responsabile tutela Uisp Arezzo) con l'intervento di: Marisa Vagnetti, Presidente Uisp Arezzo, Giorgio Fucini, Responsabile Settore Calcio Uisp Toscana, Sergio Severi, Responsabile del Settore Calcio Uisp Arezzo.

L'incontro di domenica non segna solo l'avvio formale del campionato, ma verranno svelati e presentati le: Coppe nazionali Uisp “Coppa Edo Gori” ei gironi di campionati 2025/2026.