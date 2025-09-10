Arezzo, 10 settembre 2025 – Il biturgense Alberto Acquisti è vicecampione nazionale di beach volley . L'atleta e maestro della Beach Volley Valtiberina ha conquistato l'argento ai Campionati Italiani nella categoria Master45 dove ha condiviso il campo con Simone Trivellone della Beach House di Bologna e dove, di vittoria in vittoria su avversari di tutta la penisola, è approdato fino alla finalissima per lo scudetto. Questo evento ha riunito l'intero panorama della beach volley tricolore sulle spiagge romagnole di Bellaria Igea Marina, regalando spettacolo per i tanti appassionati presenti in tribuna e soddisfazioni per la società di Sansepolcro.

Dopo due bronzi nelle precedenti edizioni dei Campionati Italiani Master, Acquisti ha vissuto questa nuova esperienza con una coppia ormai rodata con Trivellone con cui aveva recentemente vinto due tornei preparatori alla manifestazione. Le capacità tecniche e la sintonia del team sono state testimoniate da un positivo cammino che è valso l'accesso all'atto conclusivo contro i padovani Federico Palma e Giovanni Rizzato che è stato caratterizzato da un totale equilibrio e da scambi combattuti punto su punto. Acquisti e Trivellone hanno perso il primo set e poi pareggiato i conti con la vittoria del secondo che ha reso necessario il terzo set dove sono stati a lungo in vantaggio fino ad aver la palla per laurearsi campioni d'Italia sul punteggio di 14-13 a loro favore. La prova d'orgoglio degli avversari ha ribaltato il punteggio fino al decisivo 14-16 che ha costretto ad accontentarsi dell'argento, un risultato comunque di assoluto prestigio nel panorama nazionale. «Rimane un po' di rammarico per essere arrivati ​​ad appena un punto dal tricolore, ma è doveroso rendere onore al valore degli avversari - commenta Acquisti. - È sempre una forte emozione salire sul podio dei campionati italiani, ma questa edizione assume ancor più valore per l'ottimo connubio con Trivellone. Un ringraziamento particolare va alla Beach Volley Valtiberina per il supporto e l'affetto: torniamo a casa con il cuore pieno e tanta voglia di continuare ad allenarsi e ad allenare».