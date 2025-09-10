Arezzo, 10 settembre 2025 – Il biturgense Alberto Acquisti è vicecampione nazionale di beach volley . L'atleta e maestro della Beach Volley Valtiberina ha conquistato l'argento ai Campionati Italiani nella categoria Master45 dove ha condiviso il campo con Simone Trivellone della Beach House di Bologna e dove, di vittoria in vittoria su avversari di tutta la penisola, è approdato fino alla finalissima per lo scudetto. Questo evento ha riunito l'intero panorama della beach volley tricolore sulle spiagge romagnole di Bellaria Igea Marina, regalando spettacolo per i tanti appassionati presenti in tribuna e soddisfazioni per la società di Sansepolcro.
Dopo due bronzi nelle precedenti edizioni dei Campionati Italiani Master, Acquisti ha vissuto questa nuova esperienza con una coppia ormai rodata con Trivellone con cui aveva recentemente vinto due tornei preparatori alla manifestazione. Le capacità tecniche e la sintonia del team sono state testimoniate da un positivo cammino che è valso l'accesso all'atto conclusivo contro i padovani Federico Palma e Giovanni Rizzato che è stato caratterizzato da un totale equilibrio e da scambi combattuti punto su punto. Acquisti e Trivellone hanno perso il primo set e poi pareggiato i conti con la vittoria del secondo che ha reso necessario il terzo set dove sono stati a lungo in vantaggio fino ad aver la palla per laurearsi campioni d'Italia sul punteggio di 14-13 a loro favore. La prova d'orgoglio degli avversari ha ribaltato il punteggio fino al decisivo 14-16 che ha costretto ad accontentarsi dell'argento, un risultato comunque di assoluto prestigio nel panorama nazionale. «Rimane un po' di rammarico per essere arrivati ad appena un punto dal tricolore, ma è doveroso rendere onore al valore degli avversari - commenta Acquisti. - È sempre una forte emozione salire sul podio dei campionati italiani, ma questa edizione assume ancor più valore per l'ottimo connubio con Trivellone. Un ringraziamento particolare va alla Beach Volley Valtiberina per il supporto e l'affetto: torniamo a casa con il cuore pieno e tanta voglia di continuare ad allenarsi e ad allenare».
Questo traguardo arricchisce un momento di particolare dinamismo per la Beach Volley Valtiberina che, a settembre, sta proponendo un intero mese di open day ospitati nelle due strutture coperte e riscaldate del PalaPiccini di Sansepolcro e della Chiassa Sporting Club di Arezzo dove ogni aspirante atleta a partire dai sedici anni di età potrà vivere un allenamento gratuito in cui conoscere la disciplina, confrontarsi con i tecnici e muovere i primi passi sulla sabbia. Le attività sono svolte in gruppi maschili, femminili o misti di uomini e donne, con la volontà di far scoprire una disciplina dove il divertimento e la socializzazione sono sostenute da un'attenta preparazione atletica e tecnica con la possibilità di arrivare a competere nei palcoscenici nazionali come dimostrato dall'argento del maestro Acquisti. Per informazioni e iscrizioni agli open day è possibile scrivere a [email protected] o chiamare i numeri 338/66.46.367 o 331/900.52.98.