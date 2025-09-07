Esordio da tre punti per l'ACF Arezzo contro la neopromossa Vicenza

Arezzo, 7 settembre 2025 – Esordio in trasferta per l'ACF Arezzo che affronta la neopromossa Vicenza per la prima giornata di Serie B Femminile.

VICENZA – ACF AREZZO

Vicenza: Gallesio, Asamoah, Missiaggia, Parodi, Bellagente, Pozzi, Ponte, Balestro, Boveri Nava, Arpegaro

A disposizione: Passarella, Trandafir, Grendene, Boaretto, Marchiori, Borsato, Tarenzi, Framarin, Modesti

All. Fabio Viviano

ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bruni, Lorieri, Nasoni E., Martino (Termentini 68'), Fortunati (Nasoni S. 73'), Razzolini (Lazzari 84')

A disposizione: Verano, Davico, Lazzari, Balducci, Beduschi, Hervieux, Termentini, Perfetti, Nasoni S.

All. Andrea Benedetti

Marcatrici: Razzolini (16'), Asamoah (22'), Tamburini (61')

Ammonite:

Angoli: 1-4

Recupero: 1'-5'

PRIMO TEMPO

3' Prima occasione del Vicenza. Le padrone di casa entrano nell'area di Di Nallo e cercano la porta. La palla finisce sul fondo.

5' L'Arezzo si fa vedere in avanti. Corazzi va al cross in area, ma non trova nessuna compagna. Il Vicenza riparte da dietro.

9' Il Vicenza va vicino al gol. Le padrone di casa vanno al tiro, ma Di Nallo para. La palla non viene bloccata dal portiere. Ci pensa Bruni a liberare l'area.

10' Altra occasione per le padrone di casa, con Pozzi che tenta un tiro defilato. Questa volta Di Nallo blocca tra i guantoni.

14' Occasione per l'Arezzo. Razzolini riesce a crossare in area dalla destra. Tamburini non ci arriva, ma dietro Lorieri prova ad arrivare sul pallone in scivolata. La sfera di gioco finisce sul fondo.

16' GOL AREZZO. Con un lancio lungo l'Arezzo trova Tamburini che riesce a metterla nel mezzo e trova la numero 97. Capitan Razzolini realizza la prima rete stagionale per le amaranto.

22' GolVicenza. Il padrone di casa batte un angolo corto. Vanno al cross, con Bruni che cerca di ostacolare, ma non ci riesce. La palla entra in area ed è buona per la testa di Asamoah che riporta la partita in equilibrio.

26' L'Arezzo va alla ricerca del nuovo vantaggio. Lorieri lancia lungo per Tamburini che però non riesce ad arrivare sul pallone. Rimessa dal fondo.

28' Occasione per l'amaranto. Da uno schema di calcio d'angolo, il pallone viene passato a Lorieri. La numero 33 crossa e Fortunati ci arriva di testa. Il portiere sembra battuto, ma Asamoah di testa salva sulla linea.

34' Razzolini recupera la palla in attacco e si invola verso la porta in solitaria. La difesa del Vicenza si riposiziona e la numero 97 cerca Tamburini con un passaggio rasoterra. La numero 9 incespica sul pallone e non riesce a concludere nel migliore dei modi.

45' Il Vicenza si fa vedere in avanti. Sulla fascia sinistra il padrone di casa trova spazio. Una volta in zona tentano il tiro. Tuteri riesce a intercettare ea spazzare via.

SECONDO TEMPO

47' Prima occasione della ripresa in favore dell'Arezzo. Vlassopoulou controlla un pallone alto. Ci prova dalla distanza. Gallesio devia in angolo.

48' Dagli sviluppi del corner gli amaranto crossano la palla in area. Bruni ci arriva di testa, ma la sfera di gioco finisce al lato del palo.

53' Altro tentativo dalla distanza per Vlassopoulou. La numero 6 tira però debolmente e Gallesio blocca senza difficoltà.

60' Occasione per le amaranto. Razzolini scambia con Fortunati sulla fascia destra. L'83 fa un tiro-cross che non è né pericoloso per il portiere né trova una delle sue.

61' GOL AREZZO. Tamburini con palla al piede ha una prateria davanti. Va nell'1 vs 1 contro il portiere e riesce a bucare la rete e riportare le amaranto in vantaggio.

72' Occasione del Vicenza. La 16 riesce a eludere Bruni. Vedendo Di Nallo fuori dai pali prova il pallonetto, ma la palla finisce oltre la traversa.

77' Altra occasione del Vicenza. Le padrone di casa vanno al tiro. La palla prende il palo ed esce sul fondo.