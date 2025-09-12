Arezzo, 12 settembre 2025 – Torneo di tennis vintage al circolo tennis di Bibbiena in collaborazione con Poppi.

Il Circolo Tennis di Bibbiena e quello di Poppi uniti per un ritorno al passato: un torneo di tennis vintage che si terrà sui camp di Bibbiena sabato 20 settembre 2025 dalle 15.00 alle 19.00.

Per i 16 giocatori che si iscriveranno, non ci sono limiti di età, ma solo la richiesta di uno specifico dress code, ovvero le divise bianche, e la racchetta in legno .

Il numero al quale rivolgersi per iscriversi al torneo è quello dell'allenatore Catalin Iftimie 3491908159.

L'evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni che, ogni anno, vengono promosse dal circolo per coinvolgere la comunità.

Da poco tempo il circolo è diventato Estra Forum Città di Bibbiena.

Il sostegno di Estra al nuovo progetto del Circolo tennis di Bibbiena riguarda anche l'atleta Agnese Calzolai, già nel giro della nazionale italiana under 14 e oggi seguita dal Maestro tecnico nazionale Andrea Paramucchi.

L'inizio di questo nuovo percorso è stato un modo anche per festeggiare i risultati sportivi dell'AT Bibbiena che, in poco tempo, ha visto la promozione in B1 della squadra maschile e poco tempo fa quella della squadra femminile in D1. Le ragazze che hanno fatto il miracolo bibbienese sono: Agnese Calzolai, Viola Calzolai, Allegra Pecorini, Lisa Guerra a cui si sono aggiunte due ragazze che si allenano a Prato ma sono tesserate con Bibbiena ovvero Anna Rozzi e Matilde Cinci.