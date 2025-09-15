Arezzo, 15 settembre 2025 – Sansepolcro si prepara a rivivere “La Dolce Vita – Vintage Day”

Sabato 20 settembre 2025, Sansepolcro tornerà a vestirsi di fascino ed eleganza retrò con una nuova edizione de “La Dolce Vita – Vintage Day”, l'evento che trasforma il cuore della città in un set a cielo aperto dedicato agli anni '50 e '60.

Moda, auto e moto d'epoca, mercatini vintage e tanta musica dal vivo saranno i protagonisti di una giornata che unirà spettacolo, cultura e socialità, riportando in vita lo stile e l'atmosfera di un'epoca indimenticabile.

Il programma sarà ricco e coinvolgente:

Dalle ore 9:00 Viale Armando Diaz ospiterà il passaggio e il controllo a timbro del 35° Gran Premio Nuvolari, con oltre 300 auto storiche che attraverseranno il centro di Sansepolcro regalando emozioni uniche a collezionisti e appassionati.

Nello stesso orario, in Piazza Torre di Berta, spazio al Mercatino Vintage, tra capi, accessori e oggetti che raccontano lo stile senza tempo degli anni d'oro.

Dalle ore 16:00, lungo Viale Diaz, esposizione di auto e moto d'epoca per un viaggio nella storia dei motori.

Dalle ore 18:00, Via XX Settembre si accenderà con “La Dolce Vita – Vintage Fashion and Old Cars”, tra sfilate di moda, eleganza e motori.

Infine, dalle ore 19:30, il centro storico sarà animato da happy hour, scene all'aperto e musica dal vivo, per concludere la giornata con una grande festa di comunità.

“La Dolce Vita – Vintage Day”, organizzato dall'Associazione Le Centopelli e Amici Motori Antichi, in collaborazione con il Comune di Sansepolcro, l'Associazione Commercianti del Centro Storico, Confesercenti e Confcommercio, è un'occasione speciale per immergersi nell'atmosfera del passato, rivivendo i colori, le emozioni e la raffinatezza di un'epoca che continua a ispirare generazioni.