Arezzo, 13 settembre 2025 – Parte a settembre StoryLab, il nuovo ciclo di incontri del La.B – Neuroni in Movimento di Pratovecchio. Un percorso che, appuntamento dopo appuntamento, userà lo sport come lente per leggere la società, affrontando storie, sfide e fragilità che riguardano tutti.

Il primo incontro è in programma domenica 14 settembre alle ore 18, con il talk: “Il lato nascosto dello sport: pressioni, aspettative e il coraggio di affrontarle”. Un dialogo che esplora il peso delle aspettative, la paura di deludere, il rapporto tra successo e fragilità. Dallo sport d’élite al quotidiano di ognuno, la riflessione prende spunto anche da campioni come Simone Biles per aprire uno spazio di confronto autentico e collettivo.

Intervengono: Pippo Russo, giornalista e sociologo, docente all’Università di Firenze e Paolo Tirinnanzi, psicologo clinico e sportivo. Conduce: Francesco Caremani, giornalista.

StoryLab è parte integrante del programma del “La.B - Neuroni in movimento”, lo spazio nato per rigenerare l’ex Lanificio Berti di Pratovecchio e trasformarlo in un centro culturale e sociale guidato dai giovani del territorio. Qui, ogni evento diventa occasione di relazione, innovazione e comunità: perché parlare di sport significa parlare di vita, di coraggio, di futuro.

Il progetto si sviluppa anche grazie a “Lab Giovani: Spazio, Creatività e Comunità”, realizzato nell’ambito del bando Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2025, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

----------------------------

Pippo Russo: “Insegna sociologia all’Università di Firenze. Collabora con diverse testate giornalistiche e ha scritto saggi e romanzi, molti dei quali su temi di sport”.

Paolo Tirinnanzi: Psicologo clinico e sportivo, con Laurea Magistrale in Psicologia Sperimentale. Negli anni ha implementato la formazione personale e professionale con specializzazioni in Psicologia dello Sport (Milano),

Psicologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Milano, Madrid), Biofeedback e Neurofeedback (Padova), Psicologia Aumentata (Milano), Certificazione Internazionale TIST - Psicotraumatologia (Trauma-Informed Stabilization Treatment). Impegnato anche nell’ambito della ricerca scientifica con pubblicazioni internazionali. In ambito sportivo dal 2010 segue, con l’ausilio della metodologia Powermens, atleti professionisti e non, sia privatamente che come componente dello staff di società quali Junior Tennis, POS Malaysia FC, ASD Sangiovannese, Arezzo Football Academy, SS Arezzo Calcio e ACF Arezzo, avendo le qualifiche di Preparatore Mentale FIT e Istruttore di Giovani Calciatori, Allenatore UEFA B, Match Analyst e Psicologo del Calcio conseguite presso il Settore Tecnico FIGC di Coverciano. Marito e padre di Gaia e Guido, con passione per i viaggi e per la cucina.

Francesco Caremani: Nato nel 1969 ad Arezzo. Giornalista e comunicatore da più di trent’anni, collabora, tra gli altri, con il Domani, Il Foglio e Tuttosport. Ha scritto vari testi per Bradipolibri Editore, l’ultimo: "Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco”. Si occupa prevalentemente degli aspetti culturali, economici, inclusivi, politici e sociali dello sport, in particolare del calcio.

MAGGIORI INFORMAZIONI: labspazioculturale.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

• Domenica 12 ottobre, ore 18.30 – AperiLab con AVIS e musica dal vivo con Lospazio