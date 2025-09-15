Alla Feltrinelli Carlo Calabrò per una "serata in giallo"

Arezzo, 15 settembre 2025 – Per la serie di incontri in Libreria Feltrinelli Arezzo arriva Carlo Calabrò per una "serata in giallo". Giovedì 18 settembre sarà possibile incontrarlo in un doppio appuntamento: alle ore 16 sarà ospite del Comune di Castiglion Fiorentino con la Biblioteca Comunale e il gruppo di lettura "Unitre", interverrà l'Assessore Massimiliano Lachi. Mentre la sera alle ore 21 sarà una presentazione ad Arezzo presso la Libreria Feltrinelli in via Garibaldi 107, dove i moderatori saranno Andrea Chiarini, Barbara Fabbroni e Gabriele Grazi. Il libro "Meccanica di un Addio", edito da Marsilio, è uno dei più interessanti gialli italiani degli ultimi mesi, in corso di traduzione in molti paesi.

Il thriller "Meccanica di un Addio" racconta come per l'ingegner Florian Kaufmann, nato e cresciuto nella prevedibile tranquillità della Svizzera, l'animale più pericoloso dell'Amazzonia non è né il caimano, né il giaguaro. Kaufmann ha un problema soprattutto con gli esseri umani, e in particolare con quelli del minuscolo villaggio brasiliano di Araxá do Oeste, dove il suo sogno d'impresa ecologica ed etica si sta rivelando un probabile fallimento. E proprio quando sembra che gli affari possono finalmente andare per il verso giusto, i suoi progetti vengono stravolti, costringendolo a barcamenarsi tra poliziotti incapaci, concorrenti senza scrupoli, zelanti assicuratori e una rete di criminali pronta ad assoldarlo. O forse farlo fuori. La logica, in Brasile, raramente è lineare. La ricerca della verità porterà Kaufmann a riconsiderare le sue scelte personali e professionali, obbligandolo a riesaminare i suoi principi morali e ad accettare i suoi limiti e le sue debolezze; e, infine, a fare una scelta radicale e risolutiva. Un thriller originale e avventuroso nella foresta amazzonica, tra conflitti ambientali, inganni, dilemmi morali e sviluppi imprevedibili.

Carlo Calabrò è un bioingegnere che ha lavorato per anni in Brasile nella foresta amazonica, e racconta quindi quasi in presa diretta alcuni dei temi di maggior attualità.