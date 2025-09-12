Premio Barnaba: un museo, una storia: a Pieve Santo Stefano la presentazione del volume con i racconti finalisti della prima edizione e la premiazione dell'edizione 2025

Arezzo, 12 settembre 2025 – All'interno della prestigiosa cornice del “Premio Pieve Saverio Tutino” troverà spazio la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Barnaba , il concorso letterario che celebra il legame profondo tra le persone e il patrimonio museale. Promosso dal Museo Galileo in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Musei Scientifici e di ICOM Italia, il Premio Barnaba è dedicato a racconti autobiografici inediti, capaci di trasportare il lettore in esperienze vissute nelle sale dei musei.

Venerdì 19 settembre, alle ore 10:00, a Pieve Santo Stefano (AR), si svolgerà il duplice evento: sarà presentato il volume dei racconti finalisti dell'edizione 2024 e, a seguire, ci sarà la proclamazione del vincitore del Premio Barnaba 2025. La cerimonia sarà introdotta da Roberto Ferrari, direttore esecutivo del Museo Galileo, e vedrà la partecipazione di alcuni membri del Comitato Scientifico — composto nel 2025 da Monica Barni, Massimo Bucciantini, Natalia Cangi, Enzo Rammairone, Emanuela Rossi e Domenico Scarpa. Moderatore dell'incontro sarà Alessandro Bollo, che dialogherà con il nuovo vincitore e con alcuni degli autori finalisti 2024.

L'iniziativa invita i partecipanti a condividere la propria memoria attraverso episodi personali in cui un museo ha giocato un ruolo significativo. Un aspetto fondamentale dell'iniziativa è la dimensione corale della narrazione: tutti i racconti finalisti, infatti, sono pubblicati in un volume collettivo edito dalle Edizioni Museo Galileo, creando un'antologia di preziose testimonianze legate al mondo museale.