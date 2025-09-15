In Toscana arriva Shoeshine, il ‘lustrascarpe teatrale’ a suon di musica

Arezzo, 15 settembre 2025 - Domenica 21 settembre (dalle ore 17), nel centro storico di Bibbiena, Luigi Ciotta presenta Shoeshine. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, va in scena per il secondo appuntamento dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Giunto quest’anno alla seconda edizione, Sparse Plus Festival porterà da settembre alla fine di ottobre in cinque borghi toscani un programma di spettacoli a ingresso gratuito dedicati al pubblico delle famiglie. Shoeshine (età consigliata dagli 8 anni).

Un vecchio giradischi pieno di vecchie canzoni e un folcloristico “lustrascarpe teatrale” pronto a lustrare qualsiasi cosa voi portiate ai piedi. Uno spettacolo di clown teatrale e improvvisazione; tutto può accadere ma in maniera semplice, umana e partecipativa. Shoeshine non vuole essere uno spettacolo di strada nel senso tradizionale del termine, ma piuttosto un incontro tra un attore e un pubblico. In una società dominata dalla produttività, dal progresso tecnologico e dalla fretta, rievocare l’immagine del lustrascarpe significa apprezzare la bellezza della ‘pausa’ per riflettere, per respirare, per ascoltare, per conoscere. Il nostro Lustrascarpe vuole “suggerire” valori di umiltà, calma e umanità mettendosi a completo servizio degli altri e mettendo gli altri a proprio agio.

Tutto questo in maniera naturale ma sicuramente comica, ironica e poetica, mescolando abilità di improvvisazione e tecniche clownesche, abbellite da capacità narrative e manipolazione d’oggetti. Il secondo tour toscano dello Sparse Plus festival prosegue il 28 ottobre (ore 21:00) al Teatro Excelsior di Reggello (FI), il 29 ottobre (ore 21:00) al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance e il 30 ottobre (ore 21:00) al Teatro Quariteri di Bagnone con We Live Here, performance di danza interattiva per bambine e bambini dai 2 anni di età. Il perché di Sparse Plus Secondo le statistiche il 30% della popolazione europea vive in aree rurali che hanno meno opportunità di accesso e fruizione culturale. Una mancanza che inevitabilmente si riverbera nel tessuto sociale locale in termini qualitativi, di welfare culturale e quantitativi.

Il sistema di ‘rural touring’ si basa sull’idea di offrire alle comunità rurali e semi-rurali la fruizione di spettacoli per permettere alle comunità di incontrarsi e socializzare in spazi che non sempre vengono utilizzati per ospitare eventi dal vivo e soprattutto di entrare in contatto con esperienze artistiche di qualità, spesso fruibili solo in città più grandi. Finanziato dal programma Europa Creativa, il progetto Sparse Plus - che per l’Italia vede insieme i Circuiti Regionali Multidisciplinari di Marche (Amat), in qualità di capofila, e Toscana (Fondazione Toscana Spettacolo onlus) - rappresenta una importantissima risorsa economica per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Da settembre alla fine di ottobre 2025 il secondo tuor italiano entra nel vivo con Sparse Plus festival, che attende il pubblico negli splendidi borghi di Marche e Toscana con spettacoli di prosa, danza e circo contemporaneo.

Maurizio Costanzo