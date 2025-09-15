Karate, il pratese Angino conquista due medaglie alla “Turin Cup”

Prato, 15 settembre 2025 – Pochi giorni fa, a Leinì (nell'area metropolitana di Torino) si è conclusa l'edizione 2025 della “Turin Cup” di karate, che ha visto sfidarsi 700 atleti provenienti da tutto il mondo. A rappresentare il Nuovo C.S.K.S. di Prato e la città c'era idealmente Riccardo Angino, capace di tornare a casa con due medaglie. Si è cimentato infatti nella specialità “kumite” (combattimento libero) nella categoria per cinture nere “Master-D +75 kg”. E ha vinto di stretta misura, anche con un pizzico di fortuna, il “girone all'italiana” dei contendenti conquistando pertanto il gradino più alto del podio. Nelle ore immediatamente successive, è tornato sul tatami per la gara di kata (forme) sempre nella categoria cinture nere Master-D: i nove atleti presenti in categoria, tutti decisi a dare il meglio, hanno espresso forme di alto livello. Angino ha agevolmente passato il primo turno, perdendo di misura quello successivo. A seguito dei ripescaggi, il karateka è riuscito però ad ingranare la marcia giusta, conquistando il bronzo ed aggiudicandosi la seconda medaglia nell'arco della rassegna (in aggiunta ai complimenti del direttore tecnico del Comitato Regionale Toscana Giuliano Cecconi e dagli amici del club pratese). E di rientro dalla trasferta torinese, ha ripreso gli allenamenti sul tatami del Seven Club Prato.

G.F.