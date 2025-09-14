Prato, duello con il Camaiore per i primi punti. L’urlo di Venturi: "Riscattiamoci subito"

Voglia di riscatto e di prendersi i primi tre punti in campionato per l’Ac Prato, impegnato oggi in trasferta contro il Camaiore (inizio ore 15, gara in diretta su Tv Prato) allo stadio comunale del Buon Riposo di Seravezza Pozzi. Dopo il ko rimediato alla prima giornata del girone E di Serie D contro l’Orvietana, i biancazzurri sono chiamati a rialzare la testa. "Dopo aver analizzato il match di domenica scorsa, confermo l’analisi fatta a caldo: la prestazione – sottolinea il tecnico Simone Venturi – c’è stata ed è stata importante. Probabilmente siamo andati anche meglio di quanto mi aspettassi e questo mi fa stare tranquillo. Abbiamo creato tanto, mettendoci qualità, ma purtroppo è mancato il cinismo. Se collezioni una decina di occasioni da rete, qualcosa devi concretizzare. Sul gol subito, abbiamo commesso probabilmente l’unico errore difensivo della nostra gara. C’è tanta voglia di dimostrare che si è trattato solo di un episodio negativo". Contro il Camaiore mancheranno gli infortunati Andreoli, Colzi e Sarpa. Ma la notizia più significativa è l’assenza a centrocampo di Settembrini. "Ha accusato lo stesso problema avuto dopo il match contro il Seravezza Pozzi, una fastidiosa infiammazione al ginocchio". In compenso Venturi avrà a disposizione Lattarulo, di rientro dopo il turno di squalifica. "E’ un calciatore importante, che può ricoprire più ruoli ed è in grado di metterci fisicità - afferma l’allenatore del Prato - Se sarà titolare? Vedremo. Rispetto alla partita contro l’Orvietana ci sarà anche un Verde con una settimana in più nelle gambe. Francesco, come altri, è alla ricerca della miglior forma fisica".

Di fronte ai lanieri ecco una squadra ferita come il Camaiore, reduce da un pesante 5-0 incassato contro il Ghiviborgo. "Affrontiamo un avversario con una gran voglia di rifarsi e che scenderà in campo con spirito combattivo. C’è da dire che nella prima mezz’ora dello scorso match i versiliesi meritavano anche il vantaggio. Poi, una volta subito il primo gol, si sono disuniti ed è venuta fuori un po’ di inesperienza. Credo che alterneranno due atteggiamenti contro di noi: quello di aspettarci bassi e quello di prenderci alti. Il nostro modulo? Durante la settimana abbiamo provato la difesa a quattro e a tre, e lo schieramento con due trequartisti e quello con due punte. Sono soluzioni che possiamo variare anche a partita in corso. Michelucci? E’ in prova. Nel corso della prossima settimana capiremo se può essere un profilo adatto alle nostre esigenze dopo l’infortunio di Sarpa". Intanto, la campagna abbonamenti ha superato quota 800. C’è tempo per acquistare la tessera fino a giovedì 18 settembre.

Francesco Bocchini