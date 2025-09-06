In 700 danno la carica . Ac Prato, tutto pronto

La carica dei 700. In poco più di una settimana, la campagna abbonamenti dell’Ac Prato ha tagliato un traguardo che da queste parti non si vedeva da tempo. Nella giornata di ieri, le tessere vendute hanno raggiunto quota 700. Un numero che sembra destinato ad aumentare ancora. Il tassametro infatti continua a correre e la speranza di società e tifosi è quella di fare presto un ulteriore passo in avanti, magari tagliando lo striscione degli 800 abbonamenti acquistati.

Nelle settimane scorse, molti sostenitori lanieri - e in particolare gli ultras - avevano promesso massimo sostegno alla nuova proprietà e stanno rispettando la parola. Qualcuno confidava di toccare addirittura quota 1000: un obiettivo poi non così lontano. Sognare non costa niente, specie in un momento di grande esaltazione come quello attuale.

Siamo alla vigilia del debutto nel girone E del Prato, che anche ieri ha lavorato al campo sportivo Mauro Ribelli di Viaccia (la rifinitura di questa mattina, invece, è prevista a porte chiuse allo stadio Lungobisenzio). Come successo da martedì, all’allenamento ha preso parte - fra gli altri - anche Matteo Corsa. Dopo averlo testato, il club presieduto da Asmaa Gacem ha deciso di tesserarlo per la stagione corrente. Difensore centrale ben strutturato, il calciatore classe 2006 è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Nella passata annata ha vestito la maglia del Vado (girone A di Serie D), collezionando 12 presenze fra campionato e Coppa. Durante le sedute con i biancazzurri, il ragazzo si è ben distinto, convincendo così la società a puntare su di lui.

Corsa, così come l’ultimo arrivato Francesco Verde, sarà immediatamente a disposizione di mister Simone Venturi per il match di domani al Lungobisenzio contro l’Orvietana. Entrambi comunque dovrebbero cominciare dalla panchina. A meno di clamorosi ribaltoni, verrà confermato il modulo 4-3-1-2 già utilizzato nella prima uscita ufficiale contro il Seravezza Pozzi. In difesa Risaliti e Drapelli sembrano piuttosto certi di indossare una maglia da titolari, mentre sulle fasce è ballottaggio a destra fra Berizzi e Iacoponi (favorito il primo), e a sinistra fra Zanon e Di Paola (in pole l’ex Aglianese). Salendo a centrocampo, Venturi dovrà rinunciare, oltre agli infortunati Andreoli e Sarpa, allo squalificato Lattarulo. Dal primo minuto dovrebbero partire Settembrini, Atzeni e Limberti. Sulla trequarti spazio a Greselin, in supporto della coppia d’attacco composta da Mencagli e Gioè. Quest’ultimo, ricordiamo, è stato il grande protagonista in Coppa Italia con una doppietta. Il match winner della sfida contro il Seravezza Pozzi, ossia Rinaldini, dovrebbe entrare a gara in corso.

Stasera intanto, presso il Lungobisenzio, si terrà dalle 18 alle 22 (circa) la festa per i 40 anni dei Wild Kaos, uno dei gruppi storici della Curva Ferrovia Matteo Ventisette, con premiazioni, una lotteria, lo spettacolo pirotecnico e altre sorprese.

Francesco Bocchini