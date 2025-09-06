La lista civica che accoglie i massoni

Dopo il caso Cocci, nasce a Prato una lista civica che si propone come ‘approdo’ per candidati iscritti alla massoneria in vista delle prossime elezioni amministrative in città, previste per il 2026: è la Lista Civica Taiti per Prato, nata su impulso dell’avvocato Massimo Taiti, che si dice "onorata di accogliere come candidati tutti coloro che verranno discriminati da altri partiti perché iscritti alla Massoneria ritenendo tale scelta discriminatoria, vessatoria e illiberale". Taiti, ex maestro Venerabile della loggia ‘Meoni e Mazzoni’ del Grande Oriente d’Italia, osserva che "soprattutto dal mondo politico hanno messo in croce il giovane Cocci perché ha ammesso di essere massone come se fosse un reato", mentre invece "la Massoneria non è un’associazione segreta". La lista civica non vuole essere, dice il suo promotore "una lista di massoni, ma una lista ‘anche’ di massoni, o di altri perseguitati", visto che "oggi ci sono tante fobie, c’è l’omofobia, l’antisemitismo, e ora la massofobia". Taiti precisa comunque che si tratta di "una provocazione" visto che la scadenza elettorale sarà solo l’anno prossimo. Il Comune di Prato è commissariato per le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti del Pd, indagata per corruzione, e in questa fase è retto da un commissario in vista delle Comunali del 2026.