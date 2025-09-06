Corpo a corpo con sfumature

Prato

CronacaVeronica Versace Scopelliti, civica e azzurra
6 set 2025
REDAZIONE PRATO
Veronica Versace Scopelliti, civica e azzurra

Forza Italia si rafforza con l’ingresso di Veronica Versace Scopelliti, subito candidata alle elezioni regionali. "Una scelta che segna un passaggio politico significativo e che conferma la capacità del nostro partito di attrarre personalità di valore, con esperienza e radicamento sul territorio" dicono i cordinatori provinciali Francesco Cappelli e Lorenzo Santi. Veronica Versace Scopelliti è stata segretaria provinciale di Italia Viva a Prato e capolista della lista civica Prato Merita alle amministrative del 2024.

Francesco Cappelli e Lorenzo Santi: "Con questo ingresso Forza Italia si afferma come forza moderata e liberale nello scenario politico cittadino. È un riconoscimento al nostro ruolo fondamentale di centro del centrodestra, capace di incarnare i valori di rispetto, serietà e sobrietà. Con Veronica arricchiamo la nostra squadra con una figura competente e coerente, pronta a lavorare per la Toscana con responsabilità e visione. Il suo contributo sarà prezioso, soprattutto in vista delle prossime sfide sul territorio".

Veronica Versace Scopelliti è entusiasta: "Entrare in Forza Italia e candidarmi è per me una scelta di responsabilità e di impegno. Sono convinta che la politica debba tornare ad essere vicina alle persone, capace di trasformare i problemi in opportunità e di dare risposte concrete ai cittadini - sottolinea - La Toscana ha bisogno di energie nuove, di ascolto e di una visione che unisca tradizione e futuro. Io ci sono, con passione e determinazione, per portare avanti un progetto di crescita e di sviluppo per il nostro territorio".

