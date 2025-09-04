Folla per Bergamini (Forza Italia): "Siamo una squadra"

"Questa non è una campagna elettorale per far vincere o far primeggiare il singolo: c’è uno spirito di squadra autentico, siamo tutti uguali e siamo qui perché siamo consapevoli che questo è un impegno di libertà". È il messaggio lanciato dall’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia e candidata alle prossime regionali, durante l’apertura della campagna elettorale che si è svolta martedì sera ai "Giardini della Versilia", sull’Aurelia in zona Portone, con tanto di ufficializzazione della lista e la cena di presentazione dei candidati al consiglio regionale per le elezioni del 12 e 13 ottobre.

Alla serata ha partecipato anche il sindaco Alberto Giovannetti, che per l’occasione ha tagliato il nastro della braceria “Giardini grill & bar” insieme al patron del locale Armando Lanza, l’ex proprietaria Arianna Giovannelli e il segretario provinciale di Forza Italia Carlo Bigongiari. Sul palco sono intervenuti invece il vicesindaco di Forte dei Marmi Andrea Mazzoni e l’assessore al turismo di Lucca Remo Santini. "Le liste che abbiamo costruito in Toscana sono forti – ha detto il segretario nazionale nonché vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani in video-collegamento – e sono ottimista perché il progetto di Forza Italia piace. I cittadini hanno bisogno di una forza politica rassicurante, responsabile e capace di cambiare la storia di questa regione. Il centrosinistra non esiste più, è scomparso. C’è soltanto la sinistra, dato che Elly Schlein ha scelto di spostare il suo movimento sempre più a sinistra, facendo un doppione di M5S e Avs. Gli ex elettori socialisti e democristiani sono orfani e credo che noi possiamo essere punto di riferimento di tutti questi elettori moderati. Siamo alleati della destra, figli di una coalizione politica fondata da Silvio Berlusconi, ma siamo anche distinti dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Abbiamo le nostre battaglie da combattere – ha concluso – e saremo i grandi difensori del ceto medio".

Poi il messaggio finale della Bergamini: "Ci muovono alti valori: non facciamo sgarbi, non ci sono trucchi né ingiustizie. Ci candidiamo solo per la ragione per cui è stata fondata Forza Italia: metterci al servizio della nostra comunità".