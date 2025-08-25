Avs, ecco i quattro nomi dell’area verde-ambientalista

Alleanza Verdi Sinistra definisce la propria squadra di candidati nella circoscrizione di Lucca in vista delle prossime regionali. Dopo aver annunciato a luglio i nomi indicati da Sinistra Italiana (Francesco Cecchetti, l’ex assessore al Sociale del Comune di Lucca nell’ultima giunta Tambellini, Valeria Giglioli, Tiziano Nicoletti, già consigliere comunale a Viareggio per la lista civica Spazio Progressista, e la capogruppo della lista Camaiore a Sinistra Valentina Pieroni) sono stati resi noti gli altro quattro candidati espressione della componente ecologista dell’alleanza.

Si tratta di Eros Tetti, 48 anni, di origini garfagnine, educatore socio-pedagogico, co-portavoce regionale dei Verdi, attivista ambientale e fondatore di movimenti come Salviamo le Apuane e Io Compro Toscano!, è impegnato da anni nella ricostruzione delle filiere locali e nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile. Silvia Saccuzzo, 41 anni, cresciuta a Viareggio, è laureata in pedagogia e lavora come educatrice per il Comune di Pisa. È stata delegata sindacale Cgil e ha maturato una forte attenzione verso i temi della scuola, della salute, del sociale e del lavoro. Simone Colasanti, 41 anni di Viareggio, è diplomato perito aeronautico e laureato in storia. Lavora come project manager per un’azienda statunitense. Da giovane si è avvicinato alla politica con l’obiettivo di affrontare i problemi sociali e territoriali. Linda Paolini, 46 anni di Lucca, laureata in Archeologia Medievale, è guida turistica specializzata in itinerari tematici tra Pisa e Lucca e in progetti di didattica museale per famiglie e scuole.

"Una lista – si legge in una nota – che rappresenta la quota ecologista, capace di portare in Regione un messaggio di rinnovamento, coraggio e concretezza. I candidati provengono da esperienze diverse ma condividono un filo comune: l’impegno per la giustizia sociale, la difesa del territorio e la costruzione di un futuro sostenibile per le comunità locali. Con questa squadra, Alleanza Verdi Sinistra si presenta nella circoscrizione di Lucca con l’ambizione di portare in Consiglio regionale il punto di vista di chi lotta per un ambiente sano, per la giustizia sociale e per una Toscana capace di guardare al futuro senza lasciare indietro nessuno". Avs è dunque il primo partito a annunciare tutti i suoi candidati in provincia e tra essi non figurerà, nonostante le 500 firme raccolte, il consigliere comunale di opposizione di Lucca Daniele Bianucci.