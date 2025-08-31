Mister Venturi contento elogia tutti: "Bene così, segnali incoraggianti"

"E’ stata una prestazione positiva, anche perché era la prima di un certo livello. Sono stati incoraggianti i segnali che abbiamo lanciato per tutta la gara". Non poteva non essere soddisfatto mister Simone Venturi dopo quanto mostrato dal suo Prato contro il Seravezza Pozzi. Un avversario che ha saputo mettere in difficoltà i biancazzurri, specialmente nella prima frazione, chiusa in vantaggio dai versiliesi. "Nel primo tempo abbiamo sofferto il loro ritmo, ma ce lo aspettavamo, alla luce del nostro ritardo. Nella ripresa però abbiamo corso forse più di loro. E anche a livello caratteriale ho ricevuto buone risposte. La squadra non si è mai disunita. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa sulle loro rotazioni, specialmente nella frazione d’apertura, ma anche a livello del gioco espresso siamo andati molto bene nel secondo tempo. Credo che il risultato sia meritato, soprattutto per quanto stanno facendo i ragazzi dall’inizio della preparazione". Analizzando le reti incassate, Venturi aggiunge: "Il primo era sicuramente evitabile, mentre il secondo penso sia più merito dei nostri avversari. Recuperare lo svantaggio per due volte non era facile e proprio per questo è stato un test importante". Sul mercato, l’allenatore del Prato non si nasconde: "Ci servono ancora due attaccanti. Ma questo per essere esigenti e puntigliosi. Come dice il direttore sportivo Berti, voglio sempre giocatori...A parte gli scherzi, ci sono delle trattative che dovrebbero essere chiuse. Cela? Si è sacrificato in un ruolo non suo; questa disponibilità è il simbolo dello spirito del nostro gruppo. Sarpa? Infortunio è da valutare".

Francesco Bocchini