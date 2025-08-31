Giovani artisti di strada cercansi per "Un Prato di cioccolato"

Per la XIV edizione di Un Prato di cioccolato, con laboratori, degustazioni, show cooking in piazza Duomo dal 16 al 19 ottobre, è aperta una call per artisti di strada, per contribuire a un diffuso clima di festa rivolto in particolare alle famiglie e ai bambini. Il Comune cerca musicisti, attori, danzatori, clown, giocolieri, mimi, narratori, prestigiatori (senza utilizzo di fuoco e altre sostanze potenzialmente pericolose), cantastorie, ritrattisti, burattinai e marionettisti, che non esercitino alcuna forma di commercio di prodotti e si limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte “a cappello”.

Le giornate sono delle esibizioni sono sabato 18 e domenica 19 ottobre con possibilità di esibirsi per un solo giorno o per entrambi, dalle 10 alle 20 (prevedendo eventuali interruzioni) con un’occupazione di suolo pubblico non superiore ai 5 mq. Non è previsto alcun contributo. L’artista si esibirà a cappello. Il tema è libero, anche se sarà gradito il riferimento al Cioccolato. Non è prevista la fornitura di alcuna struttura, impianto, luci.

Per partecipare è necessario inviare la propria proposta con nome, cognome, dati anagrafici, curriculum artistico, eventuale link a video, indicazione del/i giorno/i e durata della performance ai seguenti indirizzi pec: [email protected] con oggetto Open Call per Artisti - 18 e 19 ottobre 2025, entro l’8 settembre 2025. Coloro che verranno selezionati saranno contattati entro il 12 settembre ai recapiti indicati. Per ulteriori info: [email protected] oppure [email protected]