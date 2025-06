Quei ’Sorrisi speciali’ nella Selva. Musica e arte per l’inclusione

Musica, arte, sorrisi e anche un gelato in compagnia. Alla Selva di Filetto è arrivato il progetto ‘Sorrisi Speciali’ dell’associazione Beth Shalom. La collaborazione, spontanea, arriva con l’azienda agrituristica La pietra di Ebenezer, azienda biologica che coltiva mele, piccoli frutti e uva, dove si sono ritrovati una trentina di ragazzi speciali, quelli del Dopo di noi di Filetto, di Aulla, dell’Anffas di Carrara. L’ente del terzo settore Beth Shalom, dal 2012, si occupa nel territorio di Lodi e del sud di Milano di servizi per persone deboli e bisognose, l’incontro dell’altro giorno è stato solo il primo: il gruppo ha intenzione di ritrovarsi nuovamente.

"Da tempo lavoriamo per l’autonomia e l’inserimento lavorativo di persone fragili, con un approccio Pedagogico ABA, ovvero l’Analisi Applicata del Comportamento, in cui tutti gli operatori sono stati formati - dice Marianna Bellini, responsabile del progetto - E’ stato un bellissimo pomeriggio, fatto di laboratori di pittura, musica, canto".

L’associazione milanese è suddivisa in vari dipartimenti, ognuno per area di competenza: tossicodipendenza, donne vittime di violenza, disabilità, autismo, persone senza fissa dimora, area penitenziaria, minori, area povertà, area anziani soli, obiettivo portare non solo un aiuto materiale ma anche un supporto spirituale. ‘Sorrisi Speciali’ nasce dall’attenzione posta a bambini e ragazzi con spettro autistico e alle necessità delle famiglie.

"Tra le varie attività - aggiunge - focus sulla famiglia attraverso incontri in gruppo di mutuo aiuto, proprio per sostenere i caregiver nelle difficoltà in cui vengono a trovarsi. La mission è portare sollievo ai ragazzi e alle famiglie, al di là di quello pratico e laboratoriale, ma che arrivi al cuore attraverso Gesù, in grado di trasformare le loro vite con la sua pace e il suo amore".

Monica Leoncini