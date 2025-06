Candia, servono progetti. Il centrosinistra incalza: "La giunta si muova"

Dissesto idrogeologico: sos Candia, zone collinari e montane. A fronte della mozione del Candia che si discuterà nel consiglio comunale del 1 luglio i gruppi consiliari di ’Massa è un’altra cosa’ e del Partito Democratico hanno indetto una conferenza stampa per puntualizzare alcuna problematiche, anche alla luce del recente incontro avuto a Firenze con l’assessora all’agricoltura e vice presidente della Regione, Stefania Saccardi. "L’occasione è importante per riporre al centro delle priorità del governo di questa città il territorio del Candia – ha sintetizzato il consigliere regionale Giacomo Bugliani –. Il Candia e in particolare tutta la montagna massese hanno bisogno di essere presi seriamente in considerazione ed è bene che dopo tanto silenzio si vadano ad accendere i riflettori sul questa parte importante della nostra città. Come consigliere regionale confermo la piena disponibilità nei confronti del territorio e di questa amministrazione, a prescindere dall’appartenenza politica, per fare quanto necessario per dare risposte concrete al Candia. L’ho già dimostrato in altre situazioni, per esempio nella lotta all’erosione costiera. Lo ribadisco anche per il Candia con una precisazione: bisogna stare attenti su questi temi e non cadere in una facile propaganda ed è bene che ogni ente pubblico si assuma la propria responsabilità. La Regione può essere un importante veicolo di risorse per il territorio ma occorre avere pronti progetti su cui stanziare le risorse. Invito quindi il Comune a fare il punto delle priorità per il Candia".

Il grido d’allarme dei residenti del Candia è stato colto anche da Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia: "Abbiamo incontrato un gruppo nutrito di persone che hanno problemi, soprattutto rispetto alla mancata risposta circa gli ultimi eventi alluvionali. Strade chiuse, vigne inaccessibili. Purtroppo c’è un tema di sicurezza che nessuno ha affrontato. Ci siamo mossi unitamente con il Pd e il centrosinistra, perché anche la Provincia vuole dire la sua". L’assessora Saccardi, nell’incontro, ha dichiarato di non essere stata interpellata su questo problema: "Siamo a disposizione per una riunione a Massa per dare un aiuto".

"Il tema però è che sta al Comune attivarsi con progetti da cantierare o da presentare per ottenere finanziamenti – aggiunge Lorenzetti –. Se il Comune non è in grado di fare autonomamente progetti possiamo dare un supporto. Per noi il problema non ha colore politico; vogliamo dare risposte ai cittadini". Erano presenti anche due residenti di via dell’Uva: "Siamo qua per capire se ci sono progetti: via dell’Uva è chiusa da mesi e si aspettano interventi. Vogliamo essere tranquilli. In caso di emergenza nemmeno i mezzi di soccorso possono accedere. Abbiamo bisogno di risposte certe". Insomma, non basta definire i viticoltori ’eroi’ per l’impegno nella tutela del territorio: dalle parole bisogna passare ai fatti e il centrosinistra lo chiede all’unanimità.

Angela Maria Fruzzetti