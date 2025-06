A ognuno il suo sport. La carovana del Csi in tour con la stella Angeloni

Si è conclusa con la tappa del Parco del Magliano, a Ronchi, la “due giorni” che ha visto presente nei due capoluoghi la “carovana” del Csi in tour, il villaggio gonfiabile dello sport, organizzato dal Csi Toscana in collaborazione con i comitati provinciali di tutta la regione. Tappa speciale dunque a Marina di Massa con l’atleta Veronica Angeloni ex pallavolista della Nazionale italiana che ha impreziosito la parte pomeridiana dell’evento intrattenendo con insospettabile charme e feeling i numerosi giovani e giovanissimi che pendevano direttamente dalle sue labbra sia per i consigli tecnici che comportamentali per iniziare la carriera con il piede giusto. Dopo le varie foto e gli autografi c’è stata la consegna simbolica di una sacca Csi con i gadget ufficiali da parte del presidente provinciale Csi, Diego Vitale, accompagnato dal vice presidente del comitato regionale Fabrizio Panchetti, da Nicola Bertolini della direzione toscana e dall’assistente ecclesiastico regionale don Leonardo Biancalani, propiziatore dell’incontro e che ha garantito anche per il futuro la presenza di altri testimonials sportivi in grado di parlare ai giovani in maniera valida e interessante.

"Da segnalare – dicono i promotori – la presenza nella tappa di Carrara del vescovo Mario Vaccari che ci ha onorato della sua presenza (prima volta in assoluto di una presenza così prestigiosa nel tour) e che ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto da tutti gli operatori e per l’impegno che ogni singolo mette per adoperare lo sport come veicolo fondamentale di inclusione e di propedeutico al rispetto delle regole".

Oltre alle postazioni “innalzate” dal Csi hanno partecipato all’evento anche varie società sportive che da sempre fiancheggiano il Comitato nelle sue uscite: il centro di addestramento cinofilo “Mondocane” di Marco Strenta, la Asd Mivida-Happy Sport con le farfalle della ginnastica ritmica guidate da Natalyia Kuplovska, il Tempio Massimo - Karatè in Inglese del Maestro Massimo Serrao, la Pallacanestro Massa nonchè la sezione atletica dell’Afaph Massa con l’istruttrice Coni Vittoria Bertelloni. Presenti anche i settori sociale e cultura con Marcella Mercede Cardone (Volo della Farfalla) che ha allestito una estemporanea di pittura in diretta con i bimbi ed il Circolo Evergreen che anche quest’anno si è fatto valere nel Centro Cittadino nonostante qualche problema “logistico”.

Gli organizzatori desiderano ringraziare anche ai gestori del Parco del Magliano Sonia e Paolo per la sempre squisita accoglienza e che saranno partner del Csi per tutta l’estate grazie al campus “Divertiamoci Insieme” che si terrà fino alla prima decade di settembre con operatori specializzati ed al quale le iscrizioni saranno costantemente aperte anche per frequentazioni mensili o settimanali (rivolgersi a Giulia 340 1807905 o Susanna 329 1917000).