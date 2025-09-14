Ogni giorno 9.157 pasti. Mensa dal 22

Suonerà lunedì la campanella per i 27.379 studenti pratesi. A fare i conti sono gli uffici comunali: all’infanzia statale sono iscritti 2.392 bambini, altri 406 frequentano le scuole dell’infanzia comunali, mentre alle primarie sono 6.927. Le scuole medie contano 5.492 ragazzi e le superiori 12.162. Numeri che confermano la vitalità di un sistema scolastico multietnico: tra i banchi si parla oltre cento lingue, con una media del 30% di alunni stranieri e punte molto più alte in alcune classi.

Mensa e diete speciali. Il servizio di refezione scolastica, che coinvolge infanzia e primaria, conta già 9.157 iscritti, di cui 2.903 stranieri. Sono 344 le richieste di diete speciali per motivi di salute e 900 quelle per ragioni etiche o religiose. La mensa partirà ufficialmente il 22 settembre.

A Montemurlo il trasporto scolastico prenderà il via regolarmente da lunedì 15 settembre per le corse di andata verso tutte le scuole, compresa la paritaria del Sacro Cuore. La corsa di ritorno, come di consueto, sarà attiva solo per le primarie dell’istituto comprensivo ’Margherita Hack’. Da lunedì 22 settembre il servizio sarà completo, andata e ritorno, per tutte le destinazioni. Il servizio di pre–scuola inizierà dal primo giorno per tutti, tranne che per le classi prime della primaria. Dal 22 settembre diventeranno regolari anche pre e post scuola in tutte le sezioni dell’infanzia e primaria del comprensivo Hack.

Mensa da 22 settembre: per l’indirizzo musicale della Salvemini-La Pira l’avvio è previsto lo stesso giorno, mentre per le sezioni a tempo prolungato slitterà al 6 ottobre.