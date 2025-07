Lo scuolabus sarà esternalizzato: "Così miglioreremo il servizio"

MASSAROSA

L’amministrazione annuncia novità per quanto riguarda il servizio scuolabus, che da settembre sarà esternalizzato "e quindi migliorerà ulteriormente – si legge in una nota del Comune – essendo gestito con mezzo moderni e personale qualificato, in grado di garantire copertura, qualità ulteriori e risposte maggiori. Le iscrizioni sono aumentate ed è in fase di valutazione un eventuale ampliamento del servizio per una terza corsa nella zona sud del Comune, per rispondere alle esigenze conseguenti al trasferimento di una scuola in un altro plesso". "Il servizio si è sempre svolto in sicurezza – sottolinea l’assessore alla scuola Mario Navari –; anche i mezzi del Comune, seppur datati, erano scuolabus omologati e in regola secondo le normative vigenti. Ma ora è indubbio che la gestione in mano a professionisti del settore ci permetta di essere più strutturati per qualsiasi necessità e di usufruire di mezzi più moderni e funzionali". L’ampliamento avverrà nel segno dell’inclusività. "Abbiamo previsto scuolabus con massimi requisiti di sicurezza e con pedana e posto per il terzo accompagnatore – rimarca la sindaca Simona Barsotti – perché tutte le attività fossero accessibili anche con disabilità".