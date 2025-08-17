Fauna in difficoltà. C’è l’accordo con ’Vega’

Il Comune di Massarosa ha siglato una convenzione con l’associazione Vega Soccorso ODV Onlus di Viareggio per il soccorso e il recupero della fauna selvatica in difficoltà sul territorio comunale. L’accordo nasce in applicazione della normativa nazionale e regionale che attribuisce ai Comuni la responsabilità di organizzare il recupero di animali feriti, piccoli nati, uova e covate, con l’obiettivo di garantirne la sopravvivenza e la tutela. Vega Soccorso, associazione senza fini di lucro con esperienza pluriennale nel soccorso di animali feriti e nell’assistenza veterinaria, si è resa disponibile a collaborare con il Comune per l’intero 2025.

La giunta ha approvato lo schema di convenzione, affidando al comandante della polizia locale e responsabile della tutela animale, Francesca Papasogli, il compito di procedere con la sottoscrizione e la gestione operativa.

Il contributo previsto per le attività ammonta a 500 euro per l’anno 2025, comprensivi di ogni onere e imposta, di cui 300 euro saranno erogati in anticipo al momento della firma della convenzione. Si tratta di un rimborso spese legato agli interventi effettivamente effettuati e non di un finanziamento a fondo perduto.

Con questo accordo Massarosa rafforza l’impegno nella tutela della fauna selvatica, affidandosi a un’associazione qualificata e riconosciuta, con l’obiettivo di assicurare interventi tempestivi e adeguati in caso di ritrovamento di animali in difficoltà.