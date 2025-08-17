Fauna in difficoltà. C’è l’accordo con ’Vega’

La storia a piccoli passi

Cronaca
CronacaFauna in difficoltà. C’è l’accordo con ’Vega’
17 ago 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
Il Comune di Massarosa ha siglato una convenzione con l’associazione Vega Soccorso ODV Onlus di Viareggio per il soccorso e il recupero della fauna selvatica in difficoltà sul territorio comunale. L’accordo nasce in applicazione della normativa nazionale e regionale che attribuisce ai Comuni la responsabilità di organizzare il recupero di animali feriti, piccoli nati, uova e covate, con l’obiettivo di garantirne la sopravvivenza e la tutela. Vega Soccorso, associazione senza fini di lucro con esperienza pluriennale nel soccorso di animali feriti e nell’assistenza veterinaria, si è resa disponibile a collaborare con il Comune per l’intero 2025.

La giunta ha approvato lo schema di convenzione, affidando al comandante della polizia locale e responsabile della tutela animale, Francesca Papasogli, il compito di procedere con la sottoscrizione e la gestione operativa.

Il contributo previsto per le attività ammonta a 500 euro per l’anno 2025, comprensivi di ogni onere e imposta, di cui 300 euro saranno erogati in anticipo al momento della firma della convenzione. Si tratta di un rimborso spese legato agli interventi effettivamente effettuati e non di un finanziamento a fondo perduto.

Con questo accordo Massarosa rafforza l’impegno nella tutela della fauna selvatica, affidandosi a un’associazione qualificata e riconosciuta, con l’obiettivo di assicurare interventi tempestivi e adeguati in caso di ritrovamento di animali in difficoltà.

