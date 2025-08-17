La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaVentitrè anni senza ’Nappita’
17 ago 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Ventitrè anni senza ’Nappita’

Ventitrè anni senza ’Nappita’

E’ stata una magnifica eccellenza cittadina, non solo in campo sportivo. Il bagaglio di sue amicizie (a cominciare da quella...

Alberto. Bertuccelli e Agnelli

Alberto. Bertuccelli e Agnelli

Per approfondire:

E’ stata una magnifica eccellenza cittadina, non solo in campo sportivo. Il bagaglio di sue amicizie (a cominciare da quella con l’Avvocato, al secolo Gianni Agnelli) e conoscenze era un patrimonio importante per Viareggio e anche per la Versilia: Alberto ‘Nappita’ Bertuccelli – del quale il giorno di Ferragosto ricorreva l’anniversario della scomparsa avvenuta 23 anni fa - è stato un calciatore professionista, testimonial orgoglioso della città in tutte le stagioni in cui ha calcato i campi di calcio della serie A, soprattutto quando ha indossato, con orgoglio e risultati brillanti, la maglia della Juventus, raggiungendo anche il traguardo della scudetto e della Nazionale. Proprio in azzurro, il debutto di Alberto Bertuccelli – lo ricordava sempre con orgoglio e una punta di commozione – è avvenuto nel maggio 1949, allo stadio di Firenze, nella prima partita disputata dagli Azzurri dopo la tragedia di Superga nella quale (per chi non lo ricordasse…) persero la vita i giocatori del Torino che per dieci undicesimi erano titolari in Nazionale. Anche se con solo sei presenze, Bertuccelli rimane al momento il giocatore viareggino e versiliese che vanta il maggior numero di gettoni con la maglia azzurra della Nazionale A.

Erano soprattutto i suoi racconti – sempre rispettosi e mai pettegoli dei personaggi di cui parlava con il piacere di condividere quei ‘quadretti’ – a conquistare l’interlocutore incuriosito di un calcio diverso da quello dei ‘nostri’ giorni: memorabile le liturgie di casa Juventus – una casa che molti calciatori e allenatori viareggini – hanno frequentato nel corso della loro carriera, dove oltre allo stile e alla compostezza, l’aplomb sabaudo, contava solo una cosa: vincere. Il piacere di raccontare e di condividere con gli altri pezzi di storia calcistica vissuta non da spettatori ma da protagonisti, con il vezzo del ‘no, questo non si può dire’, il tutto condito da piccole e grandi lezioni di vita vissuta in giro per il mondo, portando sempre nel cuore gli umori e gli odori della sua Viareggio.

Anche per questo la figura di Alberto ‘Nappita’ Bertuccelli, oltre ad essere ricordata dalle ‘Vecchie Glorie Bianconere’ dovrebbe essere un vanto e un obbligo della città. Come? Le idee non mancherebbero. Su questo siamo più che sicuri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Anniversario