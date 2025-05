La VD del Bandini si ritrova dopo mezzo secolo

Una "rimpatriata" dai tanti ricordi. È quella fatta l’altro ieri dagli studenti del "Bandini". Quelli della classe "D" diplomati nell’anno scolastico 1974-75. Una grande festa, resa straordinaria dalla presenza della professoressa Minnie Fabio Testi, che per gli studenti di quel corso "è stata lei che, conoscendoci bene, difese il lavoro che avevamo svolto nel corso dei cinque anni di studio. Sì – ricordano gli studenti di cinquanta anni fa – perché il giorno degli esami l’emozione prese un po’ a tutti. La ’nostra’ professoressa riuscì a farci ottenere la media più alta del ’Bandini’".

L’altro ieri, degli studenti di quel corso, sono intervenuti all’incontro: Laura Dainelli, Giuliana Marchionni, Antonio Zanchi, Roberto Moretti, Massimo Brutti, Andrea Burgalassi, Stefano Poggialini, Paolo Papini, Marco Cortini, Daniele Angiolini, Antonella Scalacci, Manuele Armini, Lucia Tacconi, Giovanna Lucchesi.

Un lauto pranzo, tanti ricordi, molte risate, tanto affetto manifestato alla professoressa Fabio che non è voluta mancare a questo appuntamento. Infatti agli incontri che, di tanto in tanto sono stati organizzati in passato, non aveva mai preso pare. È stata presente, per la gioia di tutti al grande appuntamento del cinquantesimo dall’esame di maturità.

Massimo Cherubini