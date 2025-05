Banca Widiba, open days in tutta Italia

Al via gli Open Days di Banca Widiba, la prima edizione dell’iniziativa con cui la Banca digitale e di Consulenza finanziaria del Gruppo Montepaschi si pone l’obiettivo di avvicinare le risparmiatrici e i risparmiatori al mondo della gestione finanziaria e patrimoniale, offrendo una prima analisi personalizzata e un’opportunità di confronto professionale gratuita a coloro che la richiederanno, prenotando il proprio appuntamento sul sito dedicato: widibaconsulenzachetiascolta.it. Domani e mercoledì oltre 140 consulenti finanziarie e finanziari apriranno le porte di più di 50 uffici della Rete di Banca Widiba in tutta Italia, per fornire a chi ne farà richiesta un primo check-up gratuito relativo alla situazione patrimoniale. Sarà una opportunità unica per mettere a disposizione strumenti concreti e consulenze mirate con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie risorse economiche.

"Da sempre Banca Widiba crede nell’importanza sociale dell’educazione e della consapevolezza finanziaria. La gestione dei risparmi e del patrimonio è, oggi più che mai, un tema cruciale: significa prendere decisioni informate per affrontare il futuro con maggiore serenità – commenta Roberta Zurlo (nella foto), direttrice commerciale di Banca Widiba –. Con questa iniziativa, la Banca vuole aprire le porte della pianificazione patrimoniale non solo alla clientela, ma anche alle cittadine e ai cittadini, grazie alla presenza di professioniste e professionisti della consulenza finanziaria".