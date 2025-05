La maturità 50 anni fa. Cena tra ex studenti

Cinquanta e non cinquanta. Mezzo secolo dopo il diploma di maturità conseguito nel 1975, gli studenti dell’allora Classe 5’ A del liceo scientifico Alessandro Volta di Colle – alcuni dei quali arrivati per l’occasione anche da diverse province della Toscana, della Liguria e dell’Emilia Romagna dove la vita li ha portati – si sono ritrovati a cena per celebrare la ricorrenza.

Senza avvertire il peso del tempo trascorso, come se quei 50 anni non fossero passati.

Paolo Castellani, Maria Giulia Bruni, Nicola Pezone, Federica Rinaldi, Giuseppe Pezone, Adriana Vannetti, Moreno Maccianti, Fabio Dei, Sandra Landini, Anna Tucci, Lorenzo Corsi, Riccardo Bani, Pieranna Francini, Desy Nannini, Claudio Bianchini, Eugenio Bandinelli, Luciano Renieri, Fabio Marchetti, Gilberto Maria Garuglieri, Alessandro Cappellini, Roberto Bruttini e David Landi hanno compiuto un piacevolissimo salto all’indietro nel tempo, ritrovando subito l’armonia del gruppo e l’intesa dei loro 18 anni, mettendo al bando la nostalgia e vivendo una serata gioiosa condita di risate, aneddoti, ricordi di gioventù e brindisi nei calici di cristallo su cui uno di loro, Alessandro Cappellini, aveva appositamente riprodotto il logo della serata.

E hanno trovato anche il modo di pensare ai meno fortunati: tutti hanno, infatti, acquistato una copia del libro "Anna ritornerà" scritto da un altro di loro, Paolo Castellani, devolvendo l’intero ricavato all’associazione Anffas di Poggibonsi, dedita all’assistenza ai giovani non autosufficienti.

Alessandro Vannetti