Da lunedì al via l’orario invernale e scolastico

In occasione della ripresa delle lezioni e del ritorno a pieno regime delle attività lavorative, da lunedì sarà aumentata l’offerta ed è stata già aggiornata la pagina web con orari, tariffe e i dettagli di tutti i servizi così come deciso dagli enti locali, province e Città metropolitana. Tutto pronto, insomma per servizio invernale e scolastico che entrerà in vigore il 15 settembre. Lo rene noto Autolinee Toscane. Inoltre, sul travel planner presente sul sito at-bus.it e sull’app at bus – spoega una nota – è già possibile consultare e pianificare il proprio viaggio, indicando luogo di partenza ed arrivo, giorno, fascia oraria, consentendo di vedere il miglior percorso, la linea da prendere e, su mappa, l’itinerario che percorrerà la corsa, conoscendo così orari programmati e specifiche della tratta che si intende fare.

Il servizio che servirà anche gli istituti scolastici, è stato calibrato sulla base degli ingressi e uscite dalle scuole a regime. Pur nella consapevolezzache nelle prime settimane di attività didattica ogni istituto scolastico, in autonomia, potrebbe variare giorni e orari di entrata e uscita delle lezioni - che potrebbero non coincidere con i passaggi programmati dei bus – il servizio potrà subire correttivi e modifiche fino a quando non saranno confermati gli orari definitivi. Per questo At consiglia, per rimanere sempre aggiornati, di iscriversi agli avvisi di linea sia tramite app at bus che tramite sito at-bus.it, oppure consultando direttamente la linea di intere. Infine viene consigliato l’abbonamento che è la soluzione giusta per viaggiare.