Critiche al sindaco Bacci: "Impegno per interessi", ma lui non ci sta

Si infiamma la polemica politica ad Abetone Cutigliano. A scatenare il polverone un post del gruppo consiliare ‘Siamo Abetone Cutigliano’ dove si legge "finalmente il sindaco Bacci si rimbocca le maniche per un evento del territorio. Abestone rappresenta per il nostro comune un’occasione di visibilità a livello mondiale. Quello che più ci sorprende, in senso ironico, è vedere il nostro sindaco rimboccarsi le maniche aiutando concretamente nella riuscita dell’evento: di questo siamo orgogliosi ma non basta. Tutto questo accade alla fine di una stagione che è stata piena di eventi sul nostro territorio e che ha visto la partecipazione di tanti turisti e soprattutto il duro lavoro, l’impegno e la passione delle associazioni e delle pro loco per arricchire sempre di più l’offerta turistica". Poi la stoccata: "Ci farebbe piacere vedere così attivo e propositivo il nostro sindaco tutto l’anno e in ogni manifestazione e non solo dove ha interessi legati a una propria passione e al proprio lavoro. Come gruppo consiliare saremo disponibili al suo fianco l’anno prossimo per organizzare al meglio ‘Abestone 2026’ e superare le difficoltà previste da vincoli Natura 2000, disciplinati dalla Regione Toscana molto più stringenti e che impediscono la realizzazione di certi tipi di manifestazioni, per continuare a portare il nostro territorio a un livello internazionale". La risposta del primo cittadino è arrivata sempre a mezzo social con un video. "Ritengo questa accusa - spiega - infondata e indecente perché va a toccare la sfera personale di una persona che svolge il proprio ruolo con trasparenza. Dall’altra parte mi fa piacere perché dimostra che la se la minoranza mi critica solo dal punto di vista personale vuol dire che da quello amministrativo non ha niente da dire. Noto dalle reazioni espresse sui social che il gruppo locale di Fratelli d’Italia ha condiviso quanto pubblicato dal gruppo consiliare, il che significa che quel partito ce l’ha proprio col sottoscritto. Pazienza, ce ne faremo una ragione e continueremo ad andare avanti cercando di dare il massimo per il nostro territorio".

Davide Costa