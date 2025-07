Rastelli (FdI): "Il compleanno della città, evento solo per i residenti"

Non sono piaciuti a Fratelli d’Italia gli apprezzamenti espressi dalle associazioni degli albergatori nei confronti del Compleanno di Montecatini, del Festival del Jazz, e dell’ultimo appuntamento tenuto all’ippodromo Sesana. "Leggiamo con stupore misto ad ilarità l’articolo sulle apprezzatissime iniziative turistiche dell’amministrazione montecatinese – dice il segretario comunale Federica Rastelli - Lo stupore deriva dal fatto che le iniziative elencate rappresentano niente di nuovo e men che mai una svolta significativa. Il Compleanno di Montecatini, l’ippodromo Sesana e un costoso concerto non portano turismo in città, ci piacerebbe tanto sapere quanti turisti si sono riversati a riempire gli alberghi cittadini, attirati da iniziative peraltro comunicate con tempistiche inadeguate. Eventi utili per la cittadinanza e per i turisti già presenti sul territorio, casomai".

Secondo Rastelli, "vanno investiti denari e tempo per produrre qualcosa che faccia da cassa di risonanza a livelli ben più alti e il sindaco-assessore al turismo sta fallendo clamorosamente anche in questo e la strategia non può essere solo e soltanto quella del "ci penserà la Dmo" perché nel frattempo il tempo passa e le occasione sfumano. È stata aumentata la tassa di soggiorno, le presenze sono in calo rispetto allo scorso anno ma non si vede per adesso alcun guizzo spendibile nel breve termine. Dopo un anno dall’insediamento di questa giunta si odono soltanto tanti discorsi su eventi già esistenti da anni o peggio ancora non dipendenti dall’amministrazione stessa e che non producono una presenza turistica aggiuntiva. Cosa che avrebbe forse prodotto Play the Game, iniziativa legata agli Special Olympics, che dopo essere stata annunciata ufficialmente dall’assessore allo sport in consiglio comunale è stata realizzata altrove. Dilettantismo allo stato puro".

Da. B.