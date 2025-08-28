La scelta dei consiglieri metropolitani di minoranza

PISTOIA Arrivano in rapida successione gli annunci di sostegno alla candidatura del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, per il ruolo di governatore della Regione Toscana per il centrodestra. Ad esprimere soddisfazione, di fronte alla sua capacità di guidare la coalizione, sono i rappresentanti di minoranza del Consiglio Metropolitano di Firenze, ovvero Alessandro Scipioni (Vinci), Claudio Gemelli (Scandicci), Gianni Vinattieri (Signa) e Vittorio Picchianti (Fucecchio).

"Serve un cambiamento non più rinviabile – affermano all’unisono i quattro rappresentanti dello schieramento di centrodestra – che risponda ai bisogni reali dei cittadini e restituisca alla nostra terra una prospettiva di sviluppo, sicurezza e visione. Dopo anni di immobilismo è arrivato il momento di dire basta e di unire le forze sane che credono nel rinnovamento e che vogliono dare alla nostra Regione il futuro che merita".

Per Scipioni, Gemelli, Vinattieri e Picchianti i focus principali sono rivolti all’area fiorentina, facendo parte del Consiglio Metropolitano, ma la necessità è di ampliare il raggio d’azione a tutta la zona compresa tra Firenze, Prato e Pistoia come sottolineato anche da Giani nella sua intervista su "La Nazione".

"Non possiamo ignorare il comportamento dell’attuale presidente, che ha scelto di schierarsi vergognosamente contro lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola, sostenendo posizioni che da anni bloccano uno dei progetti strategici più importanti per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’intera Toscana – concludono –. Tomasi rappresenta la discontinuità, il merito, la competenza e il coraggio necessari per voltare pagina".