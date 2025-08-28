La Valdinievole forzista. In lista Pirrotta e Sgobba

MONTECATINI TERMEIl listino completo provinciale di Forza Italia, che vede come capolista l’assessore alle Tradizioni jacopee e promozione sportiva del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella, è stato presentato ad inizio agosto ma, nei giorni scorsi, c’è stato un ulteriore momento di condivisione a Montecatini Terme per mettere in evidenza i due candidati che chiederanno voti per quanto concerne la Valdinievole. Nello specifico, si tratta della 41enne Elisa Pirrotta, che dal febbraio scorso è segretaria comunale dei "forzisti" a Monsummano Terme e del 28enne Vittorio Sgobba, di Montecatini Terme, da qualche mese entrato nel partito dopo che alle amministrative del 2024 era candidato consigliere nella lista a sostegno di Edoardo Fanucci.

"Tra i punti focali del programma – dice Elisa Pirrotta – ci sono la riqualifica del settore manifatturiero toscano, in forte crisi nel nostro distretto così come il miglioramento doveroso delle prestazioni sanitarie dell’ospedale di Pescia e un decisivo aumento delle misure di sicurezza urbana e di decoro in tutta la Valdinievole. Il problema della sicurezza non è più solo un problema montecatinese ma si sta spargendo a macchia d’olio anche ai comuni limitrofi".

Maggiore attenzione ai giovani, ed alle loro possibilità occupazionali e di sviluppo senza dover scappare, viene posta da Vittorio Sgobba. "Per essere attrattivi ci vuole un turismo di qualità, contratti di lavoro stabili e avere una scuola che funga da trampolino di lancio – aggiunge Sgobba – la nostra generazione non è quella dei tirocini infiniti, del reddito di cittadinanza regionale o dei maxi compensi con nomine ad hoc dagli alti dignitari della Corte di Giani, ma persone che ogni mattina si svegliano e si impegnano con onestà per creare un futuro dignitoso e florido. Ho intenzione in questi mesi di raccontare le loro storie, le nostre storie".

Nell’occasione dell’appuntamento a Montecatini erano presenti anche il vicesegretario provinciale di Forza Italia Riccardo Sensi ed il coordinatore di Forza Italia Giovani Lorenzo Dolfi che hanno dato la loro "benedizione" al lancio delle candidature di Pirrotta e Sgobba.