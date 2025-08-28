Ufficio anagrafe e non solo. Le novità

PISTOIADa lunedì saranno a regime alcune novità importanti che riguardano l’organizzazione e l’accesso all’ufficio anagrafe comunale. Per il rilascio dei certificati, i cittadini che non utilizzano il portale telematico del Ministero dell’Interno, possono recarsi senza appuntamento agli sportelli in via Santa 5 o nelle sedi decentrate, dal lunedì al sabato (8.30-12.30, martedì e giovedì anche 14.45-17). Per quanto riguarda la carta d’identità elettronica, bisognerà prenotare un appuntamento tramite il portale "Prenota Appuntamento".

In caso di urgenza si può andare in via Santa il lunedì e il venerdì 8.30-12.30, documentando la propria necessità. A partire dalle 8.20 saranno distribuiti 20 numeri (uno per persona) per il servizio senza prenotazione. Sempre sul sito del Comune è disponibile il servizio online per il cambio di residenza autenticandosi tramite Spid, Cie o Cns: in alternativa, è possibile inviare la dichiarazione tramite Pec allegando la modulistica compilata e sottoscritta. Infine, a partire da settembre la registrazione delle convivenze di fatto passa dal settore dell’Anagrafe a quello dello Stato Civile. Coloro che hanno istanze in corso non dovranno compiere alcuna azione e il Comune provvederà a contattare gli interessati, se necessario. Si ricorda che prima di presentare la dichiarazione di convivenza occorre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 76/2016 compreso la residenza nello stesso nucleo familiare per i conviventi.

Il Comune ricorda che sabato 20 settembre, dalle 8.30 alle 13.30, si terrà un nuovo Open Day per il rilascio della Carta d’identità elettronica.